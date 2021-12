SZ am Morgen

Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Das sind die Themen bei Scholz' erstem EU-Gipfel als Kanzler. Selbst für europäische Verhältnisse stehen an diesem Donnerstag ungewöhnlich viele Krisen auf der Agenda: Omikron-Variante, schleppende Impfkampagnen, hohe Energiepreise, steigende Inflation, die Instrumentalisierung von Migranten durch den belarussischen Diktator Lukaschenko und das Verhältnis zu Russland. Zeit, sich zu orientieren, bleibt da für Scholz nicht. Seine Vorgängerin Merkel wurde als Vermittlerin mit unendlicher Geduld und Detailkenntnis geschätzt, über neue Impulse aus Berlin würden sich viele in Brüssel jedoch freuen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Immer mehr Autos auf Deutschlands Straßen. Allen Krisen zum Trotz steigt die Zahl der Fahrzeuge. Zum 1. Oktober waren in Deutschland 48,65 Millionen Pkw zugelassen, was einem Zuwachs von fast 400 000 Autos seit Jahresbeginn entspricht, wie Zahlen des Kraftfahrzeugbundesamtes und des Autoanalysten Dudenhöffer zeigen. Er sagt: "Das ist ein Allzeithoch und es geht immer weiter, von einer Abkehr der Deutschen ist überhaupt nichts zu sehen." Zum Artikel (SZ Plus)

USA: Ex-Polizist bekennt sich im Fall George Floyd erstmals schuldig. Nach seiner Verurteilung wegen Mordes muss sich Derek Chauvin nun noch vor einem Bundesgericht verantworten. Dort räumt er ein, am Tod des Afroamerikaners schuld zu sein, auf dessen Hals er neun Minuten lang sein Knie gedrückt hatte. Zum Artikel

Ex-Wirecard-Chef Braun scheitert mit Theorie zu dubiosen Umsätzen. Erst kürzlich entdeckte Überweisungen in Millionenhöhe sollten den früheren Wirecard-Chef entlasten. Eine SZ-Auswertung zeigt jedoch: Die Geldflüsse sind nicht nur dubios, sondern womöglich gar Geldwäsche. Braun bleibt derweil in Untersuchungshaft. Zum Artikel (SZ Plus)

Airbus liefert die letzte A380 aus. Nach gerade mal zwei Jahrzehnten endet die Produktion des größten Passagierflugzeugs der Welt - das letzte Exemplar holt die Fluggesellschaft Emirates an diesem Donnerstag im Hamburger Werk ab. Viele Airlines haben die A380 in der Pandemie bereits ausgemustert - doch ein paar Maschinen dürfen weiterfliegen. Zum Artikel

Hessen: Urteil im Prozess um Todesfahrt von Volkmarsen. Nach mehr als einem halben Jahr endet an diesem Donnerstag der Prozess gegen den Mann, der in der hessischen Kleinstadt mit seinem Wagen in einen Karnevalsumzug gefahren sein soll. Vor Gericht schweigt er zu den Vorwürfen. In Volkmarsen quält die Menschen nach wie vor die Frage nach dem Warum. Zum Artikel

Deutlich mehr Hunger leidende Kinder in Afghanistan. Seit der Machtübernahme der Taliban Mitte August ist laut der Organisation Save the Children die Zahl der Kinder, die nicht genug zu essen bekommen, um 3,3 Millionen gestiegen. In diesem Winter könnten bis zu 14 Millionen Kinder betroffen sein. Zum Artikel

Fußball-Bundesliga: Gladbach verliert schon wieder. Nach dem 2:3 gegen Frankfurt kommt die Borussia dem Abgrund zweite Liga immer näher. Trainer Hütter sagt: "Die nackten Zahlen sprechen eine klare Sprache." Seine Mannschaft sei leidenschaftlich, spiele aber nicht mit vollem Selbstvertrauen. Zum Artikel

Das Wichtigste zum Coronavirus

Experten rechnen mit Omikron-Welle. Die neue Coronavirus-Variante breitet sich in England und Dänemark rasend schnell aus. Mediziner gehen davon aus, dass dies auch in Deutschland passieren wird: Wegen seiner hohen Übertragbarkeit könne der Erreger in kürzester Zeit Millionen Menschen infizieren. Die Mediziner fordern deshalb von der Politik, sofort Pläne für verschiedene plausible Szenarien zu entwickeln. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesweite Inzidenz sinkt auf 340,1. Das Robert-Koch-Institut meldet 56 677 Neuinfektionen und 522 neue Todesfälle. Gesundheitsminister Lauterbach sagt, der Impfstoff von Biontech werde jetzt schon knapp. Er will sich am Nachmittag mit RKI-Chef Wieler in der Bundespressekonferenz äußern. Zum Artikel

Die Schulen sollen offen bleiben. Die Kultusministerkonferenz veröffentlicht eine Studie, die ein klares wissenschaftliches Plädoyer gegen Schulschließungen liefert - zumindest gegen Schulschließungen als isolierte Maßnahme. Diese könnten aber je nach Lage wieder eine Option werden. Zum Artikel

3500 Teilnehmer bei Corona-Demo in München. Mitten in der bayerischen Landeshauptstadt protestieren Impfpflicht-Gegner und Verschwörungsideologen. Sie bejubeln sich als "Bürgerrechtsbewegung", die Veranstalter geben sich zahm. Doch nach dem Ende der offiziellen Kundgebung spitzt sich die Lage zu, die Demonstranten ignorieren die Auflagen der Behörden. Bis zu 2000 Menschen ziehen in mehreren verbotenen Demonstrationszügen Richtung Innenstadt. Zum Artikel

Bester Dinge

Heiß auf Eis. Wovon träumen vierjährige Kinder? Von Bergen an Süßigkeiten. Diesen Traum hat sich ein Junge aus Sydney für umgerechnet 720 Euro erfüllt - mithilfe des väterlichen Handys. Zum Artikel