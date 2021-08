Von Christina Rebhahn-Roither

Die News zum Coronavirus

Berichte: Regierung will kostenlose Schnelltests im Oktober beenden. Für Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, sollen Tests bei bestimmten Vorhaben aber zur Pflicht werden. Dazu zählen der Besuch in einem Krankenhaus oder Sport im Innenbereich. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 23,1 auf 23,5. Zum Artikel

Das Rätsel der sinkenden Fallzahlen in Großbritannien. In England wurden nahezu alle Corona-Restriktionen fallen gelassen, trotzdem sanken die Infektionszahlen rapide. Wie das zu erklären ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Was wichtig ist

Was Merkel mit den Länderchefs zu besprechen hat. Die Zukunft der Inzidenz, Umgang mit Ungeimpften, Hilfen für Flutopfer: Beim Austausch der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin gibt es eine volle Tagesordnung. Ein Überblick über die wichtigsten Themen. Zum Artikel

Deutschland drohen harte Bahn-Streiks. Bei der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer laufen die Vorbereitungen für Streiks bei der Deutschen Bahn. Um 11 Uhr will die Spartengewerkschaft das Ergebnis ihrer Urabstimmung bekanntgeben. Die Hürde von mindestens 75 Prozent Zustimmung für einen Arbeitskampf sollte laut GDL-Chef Claus Weselsky kein Problem sein. Der GDL-Chef hat offen gelassen, ob bereits am Dienstag Details zu Termin und Umfang der geplanten Streiks genannt werden. Zum Artikel

Machtprobe in der AfD zum Wahlkampfstart. Der AfD-Politiker Matthias Helferich nannte sich das "freundliche Gesicht des NS" und sprach von sich als "demokratischer Freisler". Trotz solcher Vergleiche und Anspielungen darf er in der Partei bleiben. Der Bundesvorstand beschließt lediglich eine Ämtersperre. Das Votum gilt zum Start in die heiße Wahlkampfphase als Machtdemonstration der zuletzt erstarkten äußerst Rechten in der Partei. Zum Artikel

Biden hat gute Chancen auf Mehrheit für Infrastrukturpaket. Eine parteiübergreifende Zustimmung im Senat gilt als wahrscheinlich. Mit dem Vorhaben im Volumen von insgesamt einer Billion Dollar (850 Milliarden Euro) will Biden die teils marode Infrastruktur des Landes modernisieren, Schienen- und Wasserwege sowie Internetleitungen ausbauen und ein landesweites Netz von Ladestellen für Elektroautos knüpfen. Zum Artikel

EXKLUSIV Vorwürfe gegen Kinderpsychiater: "Er hat meine Kindheit ruiniert". Der Kinderpsychiater Michael Winterhoff wurde bekannt mit seinen Büchern über Kinder, die ihre Eltern tyrannisieren. Jetzt reden einige seiner Patienten. Die Geschichte einer Ruhigstellung. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Schwein gehabt. Der neuerdings ungeheuer ökologisch agierende Volkswagen-Konzern streicht die Currybockwurst von der Kantinen-Speisekarte. Wie nachhaltig ist das? Zum Artikel