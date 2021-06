SZ am Morgen

Reiner Haseloff regiert seit 10 Jahren in Sachsen-Anhalt und könnte als erster Ministerpräsident des Landes eine dritte Amtszeit antreten.

Von Jana Anzlinger

Wahlkampf in Sachsen-Anhalt geht in den Endspurt. Einen Tag vor der Landtagswahl wollen die Parteien noch Unentschlossene mobilisieren. Viele haben schon per Briefwahl abgestimmt. CDU-Generalsekretär Ziemiak ruft zur Stimmabgabe für die CDU auf, um einen Wahlerfolg der AfD zu verhindern. Zum Artikel

UNO fordert von Vatikan und Kanada Aufklärung nach Massengrab-Fund. Auf dem Gelände eines früheren Internats für Indigene waren die Überreste von 215 Kindern entdeckt worden. Ermittlungen seien an allen derartigen Einrichtungen in Kanada nötig, so die Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Razzien und Festnahmen bei Schnelltest-Betreibern. Die Staatsanwaltschaft Bochum greift im Skandal um dubiose Abrechnungen bei Corona-Schnelltests hart durch. Es geht um zwei Geschäftsleute der Firma Medican, die unter Betrugsverdacht stehen und festgenommen wurden. Recherchen von SZ, NDR und WDR zufolge hat Medican offenbar deutlich mehr Tests gemeldet und abgerechnet als tatsächlich stattgefunden hatten. Zum Artikel

Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 26,3. Das Robert-Koch-Institut registriert 2294 Neuinfektionen. Intensivmediziner warnen, die zuerst in Indien entdeckte Delta-Virusvariante werde sich in Deutschland durchsetzen. Familienministerin Lambrecht fordert Präsenzunterricht nach den Sommerferien. Zum Artikel

Bester Dinge

Ein Diamant für dich und mich. Ein US-Amerikaner buddelt den Edelstein, der den Verlobungsring seiner Liebsten zieren soll, selbst aus. Reiner Altruismus? Zum Artikel