Er stand kurz vor einem tieferen Fall: Für den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte geht es nach der stundenlangen Debatte aber wieder per Rolltreppe nach oben.

Von Julia Hippert

Was wichtig ist

Rutte übersteht Vertrauensabstimmung ganz knapp. Bis nach drei Uhr morgens debattiert das niederländische Parlament über umstrittene Äußerungen des Ministerpräsidenten in den Koalitionsgesprächen. Rutte entschuldigt sich und kündigt an, weiter im Amt bleiben zu wollen. Zur Meldung

Grüne in Baden-Württemberg wollen erneut mit der CDU koalieren. Der Landesvorstand beauftragt am Donnerstagnachmittag das Sondierungsteam, ein abschließendes Gespräch zu führen. Die Entscheidung gegen eine Ampelkoalition mit SPD und FDP, die rechnerisch ebenfalls möglich wäre, war offenbar nicht leicht. Der Entscheidung waren elfstündige Diskussionen vorausgegangen. Die Einzelheiten von Claudia Henzler

Verletzte bei Auflösung von Massentreffen in Brüssel. Mehr als 1500 Menschen treffen sich Schätzungen zufolge in einem Park der belgischen Hauptstadt. Über das Internet war zu einer kostenlosen Musikveranstaltung eingeladen worden. Die Polizei setzt Wasserwerfer und Pferde ein, um das illegale Treffen zu beenden. Mindestens 26 Polizisten werden bei Ausschreitungen verletzt. Die Details

Mann nimmt Hotelmitarbeiter als Geisel. Die Einsatzkräfte im nordrhein-westfälischen Euskirchen können den Geiselnehmer überwältigen. Er soll dabei von einer Kugel in die Hüfte getroffen worden sein. Der Mann hatte angegeben, im Besitz von Sprengstoff zu sein. Zur Meldung

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Stiko: Jüngere sollen keine Zweitimpfung mit Astra Zeneca erhalten. Die Ständige Impfkommission empfiehlt jüngeren Menschen, die mit dem Impfstoff von Astra Zeneca erstgeimpft wurden, die Zweitimpfung mit einem mRNA-Vakzin durchzuführen. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sollen Schüler nach den Osterferien verpflichtend zweimal pro Woche einen Selbsttest durchführen. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 134,0. Weitere Meldungen aus Deutschland

Söder ruft zum Verzicht an den Feiertagen auf. Der bayerische Ministerpräsident ruft in seiner Osteransprache dazu auf, nicht zu reisen, weniger Menschen zu treffen und aufeinander Acht zu geben. Die Ansprache soll am Samstag ausgestrahlt werden. Weitere Meldungen aus Bayern

EU einigt sich im Streit um Verteilung von Extra-Impfstoff. Erst werden zehn Millionen Biontech-Vakzine nach Bevölkerungsgröße verteilt. Darüber hinaus unterstützen 19 EU-Mitgliedsstaaten fünf andere Länder, die die Impfstoffe dringend benötigen. In São Paulo werden alte Gräber geleert, um Platz für die steigende Zahl von COVID-19-Toten zu schaffen. Weitere Meldungen aus aller Welt

Außerdem wichtig:

Bester Dinge

Luft und Liebe. In Münster können Eheleute einen Baum pflanzen: im städtischen Hochzeitswald. Symbolisch nicht ganz verkehrt. Oder? Von Jana Stegemann