Charlie Watts im Jahr 2016 in New York.

Von Philipp Saul

Was wichtig ist

Rolling-Stones-Schlagzeuger Charlie Watts ist tot. Der Musiker ist im Alter von 80 Jahren in London gestorben. Die US-Tour der legendären Rockband verpasste er vor wenigen Wochen wegen einer Operation. Watts war die Herzmaschine der Stones. Ohne ihn ist die Band Geschichte. Zum Nachruf (SZ Plus)

Rettungsmission in Kabul endet kommende Woche. Die USA halten vorerst an ihrem Ziel fest, ihre Truppen bis zum 31. August aus Afghanistan abzuziehen. Die Taliban hatten angekündigt, eine Verlängerung der Mission nicht zu akzeptieren. Einige europäische Staaten wollen offenbar schon in dieser Woche abziehen. Bundeskanzlerin Merkel erklärt, dass die Rettungsflüge ohne den Schutz der Amerikaner nicht fortgesetzt werden könnten. Zum Artikel

US-Militär zieht "mehrere Hundert" Soldaten ab. Es handle sich dabei unter anderem um Beschäftigte der Zentrale, Spezialisten für Wartungsarbeiten und andere Soldaten, deren Mission am Flughafen abgeschlossen sei. Der routinemäßige Abzug einiger Truppen stelle nicht den Beginn des Abzugs aller Soldaten aus Afghanistan dar. Der Zeitraum, in dem Ortskräfte für Deutschland gearbeitet haben müssen, um aufgenommen zu werden, wird bis 2013 ausgeweitet. Nachrichten zur Lage in Afghanistan

Wasserstoff aus Namibia. Um klimaneutral zu werden, braucht Deutschland grünen Wasserstoff in riesigen Mengen. Namibia ist in vielerlei Hinsicht prädestiniert dafür. Die Regierungen beider Länder wollen nun eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen. Demnach will Deutschland bis zu 40 Millionen Euro in eine Partnerschaft investieren. Im Gegenzug sollen deutsche Unternehmen und Wissenschaftler eine "bevorzugte Rolle" in Namibias grüner Wasserstoffwelt spielen. Zum Artikel

EXKLUSIV Wie sich die Sparkassen künftig absichern müssen. Die deutschen Sparkassen und Landesbanken einigen sich aller Voraussicht nach auf eine Reform ihrer Notfallfonds. Für Banken-Rettungen sollen sie nun zusätzliche 5,2 Milliarden Euro ansparen. Davon entfallen 2,6 Milliarden Euro auf die Landesbanken und zwei Milliarden auf die Sparkassen. Hinzu kommen bei den Sparkassen "Zahlungsversprechen" in Höhe von 600 Millionen Euro. Zum Artikel

Grabenkrieg in Liedform. Die Grünen umarmen in ihrem neuen Wahlkampfsong "Ein schöner Land" alle, egal ob sie an Gott glauben oder an Robert Habeck. Ob sie Würste grillen oder Wlan brauchen. Über die immense Eigenheit des Musikgenres "Deutschsprachiger Wahlkampfsong". Zum Artikel (SZ Plus)

Die News zum Coronavirus

Hat die Kontaktnachverfolgung ausgedient? Wer ins Restaurant oder ins Kino will, muss bisher Namen und Telefonnummer angeben. In Nordrhein-Westfalen soll das künftig nicht mehr gelten - trotz steigender Inzidenzen. Auch andere Bundesländer wie Baden-Württemberg denken über einen Strategiewechsel nach. In Hamburgs Einzelhandel fällt von kommendem Samstag an die ansonsten obligatorische Kontaktnachverfolgung weg. Zum Artikel (SZ Plus)

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 61,3. Das Robert-Koch-Institut registriert 11 561 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit werden binnen 24 Stunden 39 Todesfälle verzeichnet. Zum Artikel

Bester Dinge

Auf den Arm genommen. Ein 22-Jähriger aus Italien lässt sich seinen Impf-QR-Code auf den Arm tätowieren. Eine Idee, von der auch der Unionskanzlerkandidat profitieren könnte. Zum Artikel