Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist:

EXKLUSIV Renten sind seit dem Jahr 2000 stärker gestiegen als die Inflation. Die Verbraucherpreise liegen um etwa 32 Prozent über dem Niveau von vor 20 Jahren. Bei der Brutto-Standardrente gab es in diesem Zeitraum ein stärkeres Plus: knapp 38 Prozent im Westen und fast 54 Prozent im Osten. Zwar dürfte das Jahr 2021 das Ergebnis verschlechtern, aber für 2022 sieht es wieder besser aus, weil die Inflation zurückgehen und mehr als vier Prozent Rentenerhöhung drin sein könnten. Dennoch warnen Experten, langfristig könnten die Renten nicht mit der Lohnentwicklung Schritt halten. Zum Artikel (SZ Plus)

Designierter neuer FDP-Generalsekretär: "Vorbilder spielen für Menschen mit Migrationshintergrund eine große Rolle". Bijan Djir-Sarai soll Nachfolger von Volker Wissing werden, der in der Ampel-Regierung als Verkehrsminister fungiert. Ein Gespräch über Diversität als "absolute Notwendigkeit", Djir-Sarais schlimmste Zeit als Parlamentarier - und den dringenden Wunsch, Cem Özdemir zum Ministeramt zu gratulieren. Zum Interview (SZ Plus)

Merz und Söder inszenieren Neustart. Das Verhältnis der beiden Spitzenpolitiker galt in den vergangenen Jahren als schlecht, jetzt werden sie sich arrangieren müssen. Der wahrscheinliche nächste CDU-Chef besucht den bayerischen Ministerpräsidenten in der Nähe von Bad Tölz. Auf Twitter verkündet der CSU-Chef daraufhin ein neues Kapitel der Zusammenarbeit. Zum Artikel

Betrugsprozess: Theranos-Gründerin Holmes verurteilt. Ein kalifornisches Geschworenengericht spricht die 37-Jährige in mehreren Anklagepunkten schuldig, ein Strafmaß steht noch nicht fest. Holmes war eine Vorzeigeunternehmerin, ihr Start-up versprach revolutionär neue Bluttests und nahm Hunderte Millionen Dollar von Investoren ein. Diese soll sie getäuscht haben. Zum Artikel

Bestürzung über Grabschädung in Iserlohn. Die Zerstörung muslimischer Gräber in der nordrhein-westfälischen Stadt bewegt viele Bürger, Ministerpräsident Wüst brandmarkt die "Menschenfeindlichkeit der Täter". Die Polizei vermutet Rechtsextremisten hinter der Tat. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Inzidenz steigt erneut, Tausende protestieren gegen Corona-Politik. Das Robert-Koch-Institut meldet eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 239,9. In Deutschland gehen mehr als 35 000 Menschen wegen der Corona-Maßnahmen auf die Straßen, vereinzelt kommt es zu Ausschreitungen. Die Gewerkschaft GEW fordert kürzere Quarantänezeiten für Lehrer. Zu den Corona-Meldungen aus Deutschland

Gefährdet Omikron die Infrastruktur? Mit den explodierenden Fallzahlen wächst in Deutschland die Furcht, dass in systemrelevanten Bereichen viele Beschäftigte ausfallen könnten. Ein Blick nach Italien, Spanien, Frankreich, Dänemark, Österreich, Großbritannien und in die USA zeigt, dass die Regierungen häufig mit einer Mischung aus Optimismus und geänderten Quarantäneregeln reagieren. Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern: Auch Hernández und Nianzou positiv getestet. Beim Rekordmeister fallen inzwischen mindestens sechs Profis wegen einer Corona-Infektion für die Partie gegen Gladbach aus. Bei weiteren Spielern ist die Diagnostik noch nicht abgeschlossen. Zum Artikel

Bester Dinge

Ich sehe was, was du nicht siehst. Ein Eishockey-Fan entdeckt einen gefährlichen Leberfleck bei einem Betreuer des gegnerischen Teams - und handelt sofort. Zum Artikel