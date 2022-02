Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Ampelregierung regelt die Besteuerung der Renten in Deutschland neu. Um eine verfassungswidrige Doppelbesteuerung zu verhindern, plant die Regierung für 2023 eine weitreichende Reform. Entlastungen soll es etwa bei den Beiträgen wie auch den Ruhestandsbezügen geben. Für künftige Rentenbezieher könnten sich so Steuervorteile von etlichen Tausend Euro ergeben - bei Topverdienern sind sie laut einer Studie jeweils etwa doppelt so hoch wie bei Durchschnittsverdienern. Wer schon in Rente ist, profitiert indes nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

USA berichten von neuen Aufmärschen russischer Truppen. Die Regierung in Moskau hat zur Entspannung des Ukraine-Konflikts einen Teilabzug von Soldaten verkündet. Die USA stufen das jedoch als Falschinformation ein, sie sprechen vielmehr von einem weiteren Ausbau der Militärpräsenz. Kanzler Scholz und US-Präsident Biden stimmen darin überein, dass die Lage weiterhin "überaus ernst" sei. Alle Entwicklungen zur Ukraine-Krise

Unwetter verlaufen bisher glimpflich. An der Nordsee scheint die Gefahr einer Sturmflut erst einmal gebannt zu sein. Aus anderen Regionen Deutschlands werden leichte Überschwemmungen und umgestürzte Bäume gemeldet, die den Bahnverkehr in Teilen lahmlegen. Zum Artikel

Meltem Kaptan gewinnt Schauspielpreis. Auf der Berlinale erhält die Kölnerin den Silbernen Bären für ihre Hauptrolle im Drama "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush". Der Goldene Bär geht an das spanische Drama "Alcarràs", die Auszeichnung für die beste Regie an die französische Filmemacherin Claire Denis für "Avec amour et acharnement". Zum Artikel

Bayern retten ein Unentschieden in Salzburg. Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League liegen die Münchner lange in Rückstand. Erst in der 90. Minute erzielt Kingsley Coman den Ausgleichstreffer. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Was Bund und Länder beschlossen haben. Am 19. März sollen fast alle Corona-Maßnahmen auslaufen. Bis dahin soll in zwei Schritten gelockert werden. Zunächst sollen Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene sowie die 2-G-Regel im Einzelhandel entfallen. Vom 4. März an soll außerdem 3 G in Gastronomie und Hotels gelten sowie 2-G-Plus in Clubs und Diskotheken. Zum Artikel

Bundesweite Inzidenz sinkt zum fünften Mal in Folge. Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert jetzt mit 1385 an, am Mittwoch lag er noch bei 1401. Es meldet zudem 236 000 Corona-Neuinfektionen und 261 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Zu den Corona-Meldungen

Bill Gates: "Wir hatten noch Glück, sie hätte zehnmal so tödlich sein können". Der Microsoft-Gründer gibt sich zuversichtlich, dass die nächste Pandemie verhindert werden kann - wenn es gelinge, bei künftigen Ausbrüchen die Verbreitung sehr schnell abzuschneiden. Im Interview spricht er außerdem über Ungleichheit, Impfskepsis und seine Rolle als Sündenbock. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Gegner der Corona-Politik nutzen häufig Telegram. Eine neue Studie zeigt: Je häufiger sich Menschen des Messengerdienstes bedienen, desto größer ist offenbar ihre Bereitschaft, gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die meisten von ihnen glauben, sie sollen in die Irre geführt werden. Bei anderem Social-Media-Plattformen sind die Effekte geringer. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Reinreden ist Gold. Wer sein Gegenüber kaum ausreden lässt, macht sich keine Freunde? Eine Studie deutet das Gegenteil an. Zum Artikel