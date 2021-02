Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Die News zum Coronavirus

Bund und Länder wollen Lockdown bis zum 7. März verlängern. Friseure dürfen schon am 1. März wieder aufmachen. Die Bundesländer können Schulen und Kitas schrittweise wieder öffnen. Dazu hatte die Bundeskanzlerin "eigene Vorstellungen", musste sich aber dem Willen der Länder beugen, schreibt Nico Fried. Die übrigen Einschränkungen wollen Merkel und die Ministerpräsidenten zunächst in Kraft lassen.

Weitere Lockerungen erst bei "stabiler" Inzidenz von höchstens 35. Öffnungen soll es Merkel zufolge durch die Länder geben können, wenn die Inzidenz mindestens drei Tage bei diesem Wert liege. Die Beschlüsse in der Übersicht lesen Sie hier. Die neue Strategie gibt Hoffnung - und könnte die Neiddebatte zurückbringen, kommentiert Kristiana Ludwig.

Breite Kritik an unterschiedlichen Regelungen in den Ländern. Bildungsverbände, Gewerkschaften und Schülervertreter verurteilen, dass auf einen einheitlichen Fahrplan zur Öffnung der Schulen verzichtet wird. Das Robert-Koch-Institut registriert 10 237 Neuinfektionen und 666 neue Todesfälle in 24 Stunden. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

Mit diesen Maßnahmen möchte "No Covid" die Pandemie eindämmen. Verschiedene Zonen, Tests und Isolation von Infizierten: Wie Wissenschaftler das Virus nach Ende des Lockdowns im Zaum halten wollen. Von Hanno Charisius

Außerdem wichtig:

Was sonst noch wichtig war

Demokraten untermauern Vorwürfe gegen Trump mit beunruhigenden Videos. Bei der Präsentation der Anklage im Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten zeigen neue Aufnahmen, wie nahe der Mob den Politikern im Kapitol kam. Das Verfahren geht an diesem Donnerstag weiter. Zum Text von Alan Cassidy

USA kündigen Sanktionen gegen hochrangige Militärs in Myanmar an. Präsident Biden erklärt, seine Regierung wolle zudem den Zugriff der Armee auf Gelder im Volumen von einer Milliarde Dollar in den USA blockieren. Die Proteste im Land weiten sich aus, nachdem eine Demonstrantin von einer Kugel getroffen wird. Mehr Informationen von Arne Perras

EU-Staaten einigen sich auf Position bei Datenschutz für Online-Dienste. Es geht unter anderem darum, welche Daten Anbieter wie Whatsapp auf welchem Weg verarbeiten dürfen. Deutschland enthält sich bei der Abstimmung. Final ist die Einigung noch nicht.

EU-Parlament will Prostitution eindämmen. Wer wissentlich den Dienst von sexuell Ausgebeuteten in Anspruch nimmt, soll leichter bestraft werden können, fordern die Abgeordneten. Zur Meldung

US-Verleger Larry Flynt ist tot. Der Gründer des Erotik-Magazins Hustler ist Medienberichten zufolge mit 78 Jahren in Los Angeles gestorben. Immer wieder wurden ihm und seinen Zeitschriften widerwärtiges und obszönes Verhalten vorgeworfen. Er kämpfte aber auch gegen Rassismus und Homophobie und war einer der wichtigsten Streiter für das Recht auf freie Meinungsäußerung, schreibt Jürgen Schmieder in seinem Nachruf.

Was wichtig wird

Regierungserklärung von Merkel nach Bund-Länder-Treffen. Nach dem Corona-Gipfel mit den Ministerpräsidenten stellt sich Bundeskanzlerin Merkel dem Bundestag. Von 9 Uhr an informiert sie die Abgeordneten über die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche und stellt sich in der anschließenden Debatte der Kritik der Opposition.

Neue Konjunkturprognose der EU-Kommission. Erwartet wird ein Ausblick auf dieses und nächstes Jahr. Wegen der Pandemie war die Wirtschaftsleistung 2020 nach ersten Schätzungen in der Eurozone um 6,8 Prozent gesunken, in der Europäischen Union insgesamt um 6,4 Prozent. Es war der größte Einbruch in der Geschichte der Staatengemeinschaft. Nun geht es darum, ob und wann die Wirtschaft sich erholt.

Finale der Klub-WM in Katar. Dort trifft der FC Bayern als Sieger der Champions League auf UANL Tigres aus der mexikanischen Stadt San Nicolás de los Garza. Die Tigres besiegten zuvor im Halbfinale das favorisierte Palmeiras São Paulo mit 1:0. Anstoß der Partie ist um 19 Uhr deutscher Zeit. Javier Cáceres schreibt über einen Verein, der schon länger um Anerkennung kämpft.

Frühstücksflocke

Warum Liebe besser ist, wenn sie aus Freundschaft entsteht. Es ist nämlich einfach Quatsch, dass man nie was mit guten Freund*innen anfangen sollte. Von Annalena Sippl bei jetzt