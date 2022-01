SZ am Morgen

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf mehr als 300 an. Auf den Intensivstationen haben die Pflegerinnen und Pfleger alle Hände voll zu tun.

Was wichtig ist und wird.

Von Philipp Saul

Das Wichtigste zum Coronavirus

Bundesweite Inzidenz steigt auf mehr als 300. Das Robert-Koch-Institut registriert 56 335 Neuinfektionen. Mehr als 44 Prozent der auf Varianten untersuchten Infektionen gehen auf Omikron zurück. Vor den Gesprächen von Bund und Ländern an diesem Freitag fordert Gesundheitsminister Lauterbach schärfere Regeln für Restaurants: "Die Gastronomie ist ein Problembereich." Man solle dort nur eintreten können, "wenn man zweimal geimpft und getestet ist. Nur noch Geboosterte können so rein." Zum Artikel

Welche neuen Regeln für die Quarantäne geplant sind. Die Ministerpräsidenten der Länder beraten unter anderem darüber, die Vorschriften für die meisten Covid-19-Erkrankten und Kontaktpersonen zu lockern - trotz der ansteckenderen Omikron-Variante. Die Fristen sollen verkürzt werden, insbesondere um die sogenannte kritische Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Wie soll das genau aussehen und warum ist das nötig? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Artikel

Forscher raten zu verkürzter Quarantäne. Wie sinnvoll dieser Schritt wäre, lässt sich aus wissenschaftlicher Sicht derzeit noch nicht sicher beantworten. Man weiß allerdings, dass viele Infizierte lediglich in den ersten fünf bis sieben Tagen nach ihrer Ansteckung infektiös sind. Mit Tests könnte man die nicht mehr infektiösen Menschen identifizieren und wieder in das Arbeitsleben entlassen. Zum Artikel (SZ Plus)

Holetscheck: "Wir müssen das drehen". Der bayerische Gesundheitsminister räumt ein, dass die Omikron-Variante die Lage schwer planbar macht. Er kann sich verschiedene Maßnahmen wie eine zeitlich begrenzte Impfpflicht vorstellen, setzt aber zunächst auf bundesweite Regeln. Zum Interview (SZ Plus)

70 Prozent der Passagiere nach einem Flug von Italien nach Indien positiv getestet. Vor dem Start in Mailand mussten die Fluggäste einen negativen Test vorlegen, bei der Ankunft waren viele positiv. Kanadas Premierminister Trudeau ist erzürnt über eine Gruppe junger Leute. Er nennt sie "Idioten", weil sie bei einem aufsehenerregenden Party-Flug nach Mexiko Corona-Maßnahmen nicht eingehalten haben und nun offenbar dort feststecken. Weltweite Meldungen

Was heute wichtig ist

Ampelkoalition uneins über Bürgergeld. Auf drei Seiten haben SPD, FDP und Grüne zusammengetragen, wie sie Hartz IV abschaffen und durch ein Bürgergeld ersetzen wollen - die größte Arbeitsmarktreform seit der Agenda 2010. Doch nun zeigt sich: Die entscheidenden Sätze werden von den Parteien ganz unterschiedlich interpretiert. Strittig ist vor allem die Frage möglicher Sanktionen. Zum Artikel (SZ Plus)

Erdoğan verteilt Wohltaten an potenzielle Wähler. Wegen der exorbitant hohen Inflation wächst die Wut der Menschen in der Türkei. Der Präsident reagiert und bedient die Kernklientel seiner Partei: Er hebt den Mindestlohn, die Beamtengehälter und die Pensionen der Staatsdiener stark an. Dennoch gibt die wirtschaftliche Lage der Opposition nun die Chance, ihr Thema zu finden. Zum Artikel

Weitere Eskalation in Kasachstan befürchtet. Nach den schweren Ausschreitungen mit Toten und Verletzten in dem zentralasiatischen Land drängt die internationale Gemeinschaft auf eine schnelle Beruhigung der Lage. Das Auswärtige Amt und die USA mahnen eine friedliche Lösung des Konflikt an. Zum Artikel

Regisseur Peter Bogdanovich mit 82 Jahren gestorben. Keiner begehrte das Kino so wie er, keiner brauchte es so zum Leben: Zum Tod eines außergewöhnlichen Filmemachers und Menschen. Zum Artikel (SZ Plus)

Kobayashi gewinnt die Tournee, Huber das Springen in Bischofshofen. Der Japaner holt sich zum zweiten Mal den Gesamtsieg der Vierschanzentournee. Er verpasst aber den zweiten "Grand-Slam", also alle vier Einzelspringen zu gewinnen, weil Huber im letzten Wettbewerb vorne liegt. Der Deutsche Geiger wird in Bischofshofen Dritter. Zum Artikel

Bester Dinge

In den Kleidern Ihrer Majestät. Die Corgis dürfen natürlich bei diesem Kostüm nicht fehlen: Die einjährige Jalayne Sutherland aus Ohio hat sich als Queen Elizabeth II. verkleidet. Die echte Königin antwortet mit einem Brief. Zum Artikel