Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Putin schickt Truppen in die Ostukraine. Der russische Präsident stimmt sein Land auf Krieg ein. In einer Fernsehansprache erkennt er die beiden Regionen im Osten, Luhansk und Donezk, als unabhängige "Volksrepubliken" an. Russisches Militär solle dort den Frieden sichern. EU und USA kündigen Sanktionen an. Zum Artikel

Wie Putin die Entsendung von Truppen begründet. Etwa eine Stunde lang wettert der russische Präsident gegen die Ukraine, den Westen, die Nato. Es ist ein sehr emotionaler Auftritt. Er holt historisch weit aus, um der Ukraine das Existenzrecht als unabhängiger Staat abzusprechen. Und droht am Ende der Regierung in Kiew: Sie müsse ihre angeblichen "Kampfaktionen" sofort einstellen, andernfalls sei sie verantwortlich für "eine mögliche Fortsetzung des Blutvergießens". Wie weit zu gehen er bereit ist, lässt er offen. Zum Artikel

Biden kündigt zweite Sanktionswelle an. Die USA wollen der Regierung im Kreml die Tür zu neuen Verhandlungen noch nicht vollends zuschlagen. Darum fällt die erste Reaktion des Präsidenten auf Putins Marschbefehl überschaubar aus: Er verbietet Investitionen sowie Geschäfte in und mit den separatistischen Regionen und friert Vermögen ein. An diesem Dienstag könnte er das verschärfen. Vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen formulieren die USA eine scharfe Anklage gegen Russland. Zum Artikel

Treffen der Außenminister: EU plant umfassende Sanktionen gegen Russland

Die gebrochenen Versprechen der Credit Suisse. Verwicklung in Geldwäsche und Steuerhinterziehung: Seit Jahren schon reiht die Schweizer Bank Skandal an Skandal, immer wieder gelobt sie Besserung. Das Management äußert sich nicht zu den einzelnen Vorfällen, sondern verweist auf die Führungswechsel, die es im Laufe der Jahre gegeben habe. Zum Artikel (SZ Plus)

Möbel werden teurer. Lieferengpässe und höhere Kosten für den Transport und Materialien wie Holz oder Polsterschäume: Damit kämpfen derzeit viele Hersteller von Küchen und Möbeln. Im Großhandel macht sich das bereits bemerkbar. Privatleute profitieren noch davon, dass Produzenten und Händler den Einkaufspreis oft ein Jahr im Voraus vereinbaren. Marktführer Ikea aber hat zu Beginn des Jahres seine Preise im weltweiten Mittel um etwa neun Prozent erhöht. Zum Artikel

Arbeitgeber wollen höheren Mindestlohn juristisch kippen. Zum 1. Oktober soll der Mindestlohn auf zwölf Euro steigen - den Gesetzesentwurf dazu will die Bundesregierung am Mittwoch beschließen. Die Arbeitgeber-Bundesvereinigung BDA präsentiert ein Rechtsgutachten, das die Verfassungsmäßigkeit des geplanten Gesetzes infrage stellt, weil es einen Angriff auf die Tarifautonomie darstelle. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Bundesweiter Inzidenzwert sinkt erneut. Das Robert-Koch-Institut meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1307 und etwa 126 000 neue positive Corona-Tests in 24 Stunden. Eine neue Studie zeigt: Bei einem Großteil der im Krankenhaus gestorbenen und positiv getesteten Menschen war tatsächlich das Virus die Todesursache - am häufigsten wegen einer Beschädigung der Alveolen, also der Lungenbläschen, die den Austausch von Blut und Atemluft sicherstellen. Zum Corona-Newsblog

Schnelltests sprechen kaum auf Omikron an. Eine Studie liefert ernüchternde Daten: Auch die besseren Tests erkennen unter Umständen nur eine von zehn Infektionen. Nur zwei Tests liefern demnach überhaupt einigermaßen verlässliche Ergebnisse. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Für den Hund läuft's rund. In Niedersachsen warnt ein Hund vor Feuer, in Südengland rettet einer einen Ertrinkenden, und in Kaliforniern taucht eine vermisste Hündin nach zwölf Jahren wieder auf. Zum Artikel