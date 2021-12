Von Gunnar Herrmann

Das Wichtigste zum Coronavirus

Zehntausende Impfgegner gehen auf die Straße. 6500 Teilnehmer in Rostock, 4000 in Gera, 3000 in Cottbus: Schwerpunkt der Proteste ist erneut Ostdeutschland, aber auch in Saarbrücken und Braunschweig gibt es große Demonstrationen. In Bautzen werden Polizisten mit Feuerwerkskörpern beschossen und mit Flaschen beworfen. Zum Artikel

Bundesverfassungsgericht entscheidet über die Regeln der Triage. Was passiert, wenn auf den Intensivstationen wegen der herannahenden Omikron-Welle das Personal knapp wird und nicht mehr alle Patienten behandelt werden können? An diesem Dienstag urteilt der Erste Senat in Karlsruhe über eine Verfassungsbeschwerde, die gleich neun Beschwerdeführer eingereicht haben. Zum Artikel

Bundesweit gelten schärfere Corona-Regeln - Inzidenz sinkt laut RKI leicht. Das Robert-Koch-Institut meldet binnen 24 Stunden 21 080 Corona-Neuinfektionen. Das sind 2348 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche, als 23 428 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 215,6 von 222,7 am Vortag. Zum Jahreswechsel wird aber weniger getestet, weshalb vermutlich weniger Fälle gemeldet werden. In allen Bundesländern gelten nun schärfere Corona-Regeln. Die Beschränkungen treffen jetzt auch geimpfte und genesene Menschen. Die US-Gesundheitsbehörde verkürzt die empfohlene Isolationsdauer nach einer Corona-Infektion von zehn auf fünf Tage. Nachrichten zum Coronavirus

Was heute wichtig ist

FDP-Politiker Vogel fordert "zweites Bildungssystem für das ganze Leben". "Das Wort 'ausgelernt' ist sehr wirkmächtig in der deutschen Sprache, muss aber raus aus den Köpfen", sagt der neue Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Jeder und jede solle die Chance auf ein einfaches und gefördertes Bildungssparen haben, um sich später umorientieren zu können. Geringverdiener sollten dafür einen Zuschuss bekommen; die Details würden im Bundesbildungsministerium ausgearbeitet. Zum Artikel (SZ Plus)

Özdemir löst Debatte über soziale Auswirkungen der Agrarwende aus. Wie teuer darf ein Schnitzel sein? Der Landwirtschaftsminister will Ramschpreise für Lebensmittel bekämpfen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert jedoch einen sozialen Ausgleich für Arme, wenn Lebensmittel zum Schutz der Umwelt und bäuerlicher Betriebe teurer werden sollten. Zum Artikel

Den Mördern in Myanmar auf der Spur. Die Lage im Bürgerkrieg in Myanmar ist oft undurchsichtig, doch vor den unbestechlichen Augen von Satelliten lässt sich nicht alles verbergen. Bilder einer Kleinstadt im Westen des Landes beweisen eine perfide Taktik der Militärdiktatur. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bester Dinge

Busfahren für Besserverdiener. Eine Studie schlägt die Einführung einer Business-Klasse für den Berliner Nahverkehr vor. Davon profitieren könnten Arme und Reiche. Zum Artikel