Chloé Zhao (links) und France McDormand: Das Dokudrama "Nomadland" erzählt von einer Frau in wirtschaftlicher Not, die ohne festen Wohnsitz mit ihrem Auto durch die USA zieht.

Von Julia Hippert

Was wichtig ist

"Nomadland" gewinnt Oscar in der Kategorie bester Film. Das Werk der in China geborenen Regisseurin Chloé Zhao erzählt von einer Frau in wirtschaftlicher Not, die ohne festen Wohnsitz mit ihrem Auto durch die USA zieht. Die Oscars für die Hauptrollen gehen an Frances McDormand, ebenfalls für "Nomadland", und Anthony Hopkins ("The Father"). Zur Meldung

EXKLUSIV Senkung der Mehrwertsteuer kam bei allen Haushalten an. Als vor einem Jahr beschlossen wurde, die Mehrwertsteuer zu senken, war die Skepsis groß. Nun liegt eine Studie vor, die mehr als einhundert Millionen Käufe ausgewertet hat. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass auch Bürger mit geringem Einkommen von der niedrigeren Mehrwertsteuer profitiert haben. Die Einzelheiten von Cerstin Gammelin und Jens Schneider

Globale Rüstungsausgaben steigen auf Höchststand. Alle Staaten der Welt haben im vergangenen Jahr insgesamt 1981 Milliarden US-Dollar (etwa 1644 Milliarden Euro) in ihre Streitkräfte investiert, wie das schwedische Sipri-Institut am Montag in Stockholm mitteilt. Das sei ein Anstieg von 2,6 Prozent im Vergleich zu 2019. Mehr dazu

Söder kündigt Wahlkampf-Unterstützung für Sachsen-Anhalt an. Er werde im Wahlkampf in diesem Jahr vor allem diejenigen in der CDU "sehr unterstützen", die im Rennen um die Kanzlerkandidatur hinter ihm standen, sagt der CSU-Chef in einem Fernsehinterview. In Sachsen-Anhalt wird am 6. Juni ein neuer Landtag gewählt. Weitere Meldungen zur Vorbereitung der Parteien auf die Bundestagswahl

Tür für Nagelsmann-Wechsel nach München geöffnet. Der FC Bayern hinterlegt offiziell sein Interesse, den 33-jährigen Trainer im Sommer als Hansi-Flick-Nachfolger nach München zu holen. Nagelsmanns aktueller Verein RB Leipzig gibt seinen Widerstand gegen den Wechsel offenbar auf, fordert aber nach übereinstimmenden Berichten eine Rekordablösesumme im deutlich zweistelligen Millionenbereich. Nagelsmanns Vertrag in Leipzig läuft noch bis Juni 2023. Die Details

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Lockerungen für Geimpfte sollen kommen. Bund und Länder wollen am Montag über eine mögliche Gleichstellung von Geimpften, Genesenen und negativ getesteten Menschen beraten. Diskutiert wird auch die Aufhebung der Impfreihenfolge. Bayerns Ministerpräsident Söder und CDU-Chef Laschet haben sich dafür ausgesprochen. Die Einzelheiten von Constanze von Bullion

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 169,3. Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 165,6. Das Robert-Koch-Institut meldet 11 907 Corona-Neuinfektionen und 60 neue Todesfälle binnen 24 Stunden. Weitere Meldungen zum Coronavirus in Deutschland

Fast 95 Millionen US-Bürger vollständig geimpft. Insgesamt seien mehr als 290 Millionen Dosen ausgeliefert und fast 229 Millionen verabreicht worden, wie die Seuchenbehörde CDC mitteilt. In den USA leben 328 Millionen Menschen. Von Montag an untersagen die Niederlande Passagierflüge von Indien. Grund sei die neue Corona-Variante, teilt das Verkehrsministerium mit. Die Details

Bester Dinge