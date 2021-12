SZ am Morgen

Die Inzidenz sinkt, aber in Deutschland baut sich eine Omikron-Welle auf.

Was wichtig ist und wird.

Von Kassian Stroh

Das Wichtigste zum Coronavirus

Wie Omikron Deutschland überrollen wird. Noch sinkt die Inzidenz, doch im Hintergrund breitet sich die neue Virusvariante rasend schnell aus. Schon bald wird es neue Rekordzahlen geben. Wie schlimm die Omikron-Welle verlaufen wird, hängt davon ab, wie schwer insbesondere die Ungeimpften erkranken. Eine Analyse in Grafiken. Zum Artikel (SZ Plus)

RKI: Die Inzidenz sinkt. Das Robert-Koch-Institut meldet einen Inzidenzwert von 280,3 Neuinfektionen binnen einer Woche, umgerechnet auf 100 000 Einwohner. Am Vortag lag der Wert bei 289,0. Die Wehrbeauftragte Högl hält Art und Umfang der Corona-Amtshilfe durch die Bundeswehr für zunehmend problematisch. Die Union fordert von der Ampelkoalition, rasch einen Gesetzentwurf zur Impfpflicht vorzulegen. Zu den Corona-Meldungen aus Deutschland

5000 Menschen demonstrieren in München - Polizei wird überrannt. Offiziell war der Protestzug von Impfgegnern und Querdenkern abgesagt, dann aber strömen doch Tausende in die Innenstadt und geraten dabei auch mit der Polizei aneinander. Rund um die Universität entwickeln sich chaotische Szenen. Elf Personen werden vorläufig festgenommen. Zum Artikel

EXKLUSIV Apotheker-Präsidentin: Impfen in großem Stil erst ab Februar. Apotheken, die schon an Modellprojekten für die Grippeschutzimpfungen beteiligt waren, könnten "vielleicht Anfang Januar" loslegen, sagt Gabriele Regina Overwiening, die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Bei allen anderen werde es länger dauern. Die Software, mit der die Apotheken die Geimpften dem Robert-Koch-Institut melden, wird noch programmiert. Zum Interview (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Laschet sieht keine Versäumnisse seiner Regierung beim Jahrhunderthochwasser. War es ein Fehler, bei der Flutkatastrophe im Juli keinen Krisenstab gebildet zu haben? Vor dem Untersuchungsausschuss wischt der frühere Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen diesen Vorwurf vom Tisch. Die kleinere "Koordinierungsgruppe" auf Beamtenebene sei ausreichend gewesen - und sogar von der Kanzlerin gelobt worden. Zum Artikel

FDP für zweite Amtszeit von Steinmeier. Die Chancen des Bundespräsidenten auf eine Wiederwahl im Februar stehen nicht schlecht. Von der Ampelkoalition haben sich bisher nur die Grünen noch nicht festgelegt - möglich wäre auch, dass die Partei sich für eine Frau in diesem Amt einsetzen will. Zum Artikel

Verurteilter Mörder legt Fußfessel ab und flüchtet. Ralf H. hat 1993 in Dortmund eine 16-Jährige überfallen und erwürgt. Im Januar dieses Jahres wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Weil die Justiz keine Fluchtgefahr sah, blieb der Verurteilte zunächst frei. Nun ist er kurz vor Antritt der Haft geflohen, die Polizei fahndet mit Fotos nach ihm. Zum Artikel

"Die römische Kirche ist ein Verrat an der Botschaft Jesu". Lisa Kötter, die Mitbegründerin der katholischen Frauenreformbewegung "Maria 2.0", hält die katholische Kirche für nicht reformierbar. Sie sei "auf Machtgenerierung und Machterhalt aufgebaut" und befinde sich in einem "unheilvollen Spiel aus Gehorsam und Angst", sagt die 61-Jährige. Sie ist inzwischen aus der Kirche ausgetreten. Zum Interview (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bester Dinge

Booster-Boys. Drei prominente italienische Corona-Experten singen zu Weihnachten einen Impfhit ein. Wo bleibt das deutsche Äquivalent? Zum Artikel