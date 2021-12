SZ am Morgen

Am Nachmittag beraten die Ministerpräsidenten der Länder mit der Bundesregierung über schärfere Corona-Maßnahmen.

Von Kassian Stroh

Das RKI verschärft seine Risikobewertung, die Inzidenz sinkt. Wegen Omikron stuft das Robert-Koch-Institut die Gefahr einer Infektion für zweifach geimpfte Menschen in Deutschland nun als hoch ein. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 306,4. Bund und Länder beraten über schärfere Corona-Maßnahmen und planen ein generelles Zuschauerverbot in Stadien. Die Lehrerverbände halten Distanzunterricht im Januar für denkbar. Zu den Corona-Meldungen aus Deutschland

Lauterbach bremst. Der Corona-Expertenrat der Regierung spricht einstimmig von "Handlungsbedarf". Doch ausgerechnet der Bundesgesundheitsminister, dem früher nichts schnell genug ging im Kampf gegen Corona, will von harten Maßnahmen nichts wissen. Bei der Bund-Länder-Schalte an diesem Dienstag wird sich zeigen, inwiefern er als Wissenschaftler oder als Politiker entscheidet - und was er zwischen Kanzler Scholz und den Länderchefs überhaupt zu sagen hat. Zum Artikel (SZ Plus)

USA: Omikron ist nun die vorherrschende Variante. Drei Viertel aller Corona-Infektionen in den Vereinigten Staaten gehen inzwischen auf die neue Virus-Mutante zurück, schätzen Behörden. Präsident Biden will deshalb an diesem Dienstag neue Maßnahmen verkünden. Brasilien lässt nur noch Geimpfte und Genesene ins Land. Zu den Corona-Meldungen aus aller Welt

Wie lange wird der Omikron-Spuk dauern? Weltweit gehen Wissenschaftler davon aus, dass sich unter der abflauenden Delta-Kurve in vielen europäischen Ländern gerade eine neue Omikron-Welle aufbaut. Auch in Deutschland könnte sie bereits begonnen haben. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Netzbetrüger erbeuten Millionen mit gefälschten Inseraten. Mit Schnäppchenangeboten für rare Produkte werden zunehmend Kunden in falsche Internet-Shops gelockt - gerade in der Vorweihnachtszeit. Die Süddeutsche Zeitung hat nun erstmals Chats zwischen solchen Betrügern eingesehen. Damit lässt sich nachzeichnen, wie sie vorgehen und dass sie heute keine großen Banden sind, sondern Einzelkämpfer vor ihren heimischen PCs. Zum Artikel (SZ Plus)

Investmentbanker erwarten super Bonus-Jahr. In der Finanzbranche machen Zahlen die Runde, die daraufhin deuten, dass die europäische Investmentbanker steuern auf das beste Vergütungsjahr seit 2015 zusteuern. Weltweit haben ihre Arbeitgeber hohe Gewinne eingefahren. Das allerdings verdanken sie nicht zuletzt auch staatlichen Hilfen. Zum Artikel

Zu Weihnachten könnte diesmal Schnee fallen. Der Klimawandel macht Schlittenfahren an den Feiertagen unwahrscheinlicher, aber nicht unmöglich. In diesem Jahr sind die Prognosen schwierig, es könnte aber schneien. Vermutlich eher im Norden Deutschlands als im Süden. Zum Artikel

Tirili, tirilo, tirila. Ein Vogelstimmen-Album hat in den australischen Charts "Abba", Michael Bublé und Taylor Swift überholt. Was zum Kuckuck ist da los? Zum Artikel