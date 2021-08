Von Juri Auel

Was wichtig ist

Österreich will keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen. "Es gibt keinen Grund, warum ein Afghane jetzt nach Österreich kommen sollte", sagt ÖVP-Innenminister Karl Nehammer. Eine Lufthansa-Maschine bringt etwa 130 aus Kabul ausgeflogene Menschen über die usbekische Hauptstadt Taschkent nach Frankfurt. Zum Artikel

Geschichte eines gescheiteren Rettungsversuches. Kurz nach Mitternacht am Dienstag landet ein Bundeswehrtransporter vom Typ A400M in Kabul. Nach 45 Minuten hebt er wieder ab. An Bord: sieben Passagiere. Diese Szene steht symbolhaft für einen fast 20 Jahre langen Bundeswehreinsatz, der im Chaos zu Ende geht. Zum Artikel

Die gefährliche Strategie der Generäle von Pakistan. In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad wird der Sieg der Taliban eher mit Freude als Bestürzung aufgenommen. Islamistische Kämpfer und Terroristen dürfen im Land seit Jahren unterschlüpfen. Doch das könnte sich rächen. Die pakistanischen Taliban verüben auch in Pakistan selbst seit Jahren schwere Anschläge. Zum Artikel

Zahl der Todesopfer nach Katastrophe in Haiti steigt auf mehr als 2000. Nach dem Beben der Stärke 7,2 kam Tropensturm "Grace". Zehntausende Menschen sind obdachlos. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

In Baden-Württemberg darf ohne Maske getanzt werden. In baden-württembergischen Clubs und Diskotheken entfällt auf der Tanzfläche und im Sitzbereich unter bestimmten Bedingungen die Maskenpflicht. Alle Besucher müssen sich über eine App registrieren, damit die Kontaktnachverfolgung gewährleistet ist. Die Inzidenz steigt auf 40,8. Zum Artikel

Der Aufschwung des Tourismus in der Türkei währte nur kurz. Diese Urlaubssaison sollte unbedingt ein Erfolg werden, doch nun ist die Türkei Hochrisikogebiet - wegen zu wenig Impfungen bei gleichzeitigen Lockerungen. Zum Artikel

Wirtschaft und Corona: Warum Großbritannien auf einem guten Weg ist (SZ Plus)

Bundestagswahl

Warum die Umfragewerte der Grünen besonders stark schwanken. 20 Prozent der Wählerstimmen könnten theoretisch reichen für eine grüne Kanzlerin. Aber es ist kein Verlass auf das Volk, es verschenkt seine Gunst sehr launisch. Das zeigt die Vergangenheit und bestätigt die Gegenwart. Zum Artikel

Ein Satz aus Angst. "2015 darf sich nicht wiederholen", sagt Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der Union. Abgesehen davon, dass dies unwahrscheinlich ist: Warum eigentlich nicht? Zum Kommentar

Bester Dinge

Catch you 'cause I can. Zwei Drogenschmuggler entkommen im Süden Spaniens einem Polizeischiff. Aber mit dem Empfang am Strand haben sie nicht gerechnet. Zum Artikel