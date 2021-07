SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Philipp Saul

Was wichtig ist

Offenbar Einigung im Streit um Nord Stream 2. US-Medien zufolge gibt die Biden-Regierung ihren Widerstand gegen das umstrittene Pipeline-Projekt auf. Im Gegenzug soll Deutschland sich zu mehreren Zugeständnissen verpflichtet haben. Dabei geht es unter anderem um Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien in der Ukraine. Deutschland und die USA wollen zudem sicherstellen, dass die Ukraine weiter Transitgebühren in Milliardenhöhe für aus Russland geliefertes Gas bekommt. Zum Artikel

Élysée-Palast spricht von "sehr schwerwiegenden" Vorwürfen. Eine Telefonnummer des französischen Präsidenten Macron ist ins Visier der Spähsoftware Pegasus geraten. Die Regierung in Paris will das "nicht auf die leichte Schulter nehmen". Zum Artikel

Tote bei Überschwemmungen in China. Nach starken Regenfällen in der zentralchinesischen Millionenmetropole Zhengzhou laufen U-Bahn-Tunnel und Züge voll Wasser, Straßen werden überflutet. Mindestens zwölf Menschen sterben. Zum Artikel

Mobile Daten sind in Deutschland deutlich teurer als im Rest Europas. Für das Surfen auf dem Handy zahlen die Deutschen bis zu dreimal so viel wie in anderen EU-Ländern. Das hat eine Auswertung der Bundeszentrale für Verbraucherschutz ergeben. Die sieht darin eine Gefahr - denn niedrige Preise für mobiles Internet gehörten inzwischen zur "Daseinsvorsorge". Zum Artikel

Basketball: Milwaukee holt sich den Titel. Im sechsten Spiel gewinnen die Bucks gegen die Phoenix Suns mit 105:98 und holen ihre erste NBA-Meisterschaft seit einem halben Jahrundert. Giannis Antetokounmp erzielt 50 Punkte und wird als wertvollster Spieler der Finalserie ausgezeichnet. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

1,5 Millionen Kinder weltweit haben Elternteil oder Betreuer verloren. Diese Hochrechnung gelte für den Zeitraum März 2020 bis April 2021, schreiben Londoner Forscher. Die Dunkelziffer sei vermutlich höher. Die Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca liegt bei 335. Zum Artikel

Guter Schutz auch ohne Nebenwirkungen. Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Fieber: Manche verspüren nach einer Covid-19-Impfung heftige Impfreaktionen, andere gar nichts. Das muss aber nichts aussagen. Jemand, der nach der Impfung nichts oder vielleicht nur ein wenig Ziehen im Arm verspürt, ist mit der gleichen Wahrscheinlichkeit geschützt wie jemand, der drei Tage mit hohem Fieber und Schüttelfrost im Bett gelegen hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Die Rettung der "Titanic der Berge". Hoch oben in den Pyrenäen rottet ein imposanter Grenzbahnhof vor sich hin, über den einst die Nazis ihr Raubgold schmuggelten. Nun steht dem geschichtsträchtigen Ort eine schicke Zukunft bevor. Zum Artikel