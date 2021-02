Von Julia Hippert

Was wichtig ist

Marsalek soll Braun 14 Millionen Euro schulden. Als Wirecard-Chef gab Braun seinem Vorstandskollegen einen Privatkredit in Höhe von 50 Millionen Euro. Doch Marsalek ist nun weg - und mit ihm das fehlende Geld. Die Details von Hannes Munzinger, Klaus Ott und Jörg Schmitt

Separatisten erringen absolute Mehrheit bei der Wahl in Katalonien. Laut Hochrechnung stimmen die Menschen in der spanischen Region vor allem für Parteien, die für eine Loslösung von Spanien sind. Am meisten Stimmen erhält der sozialistische Kandidat. Weil aber vor der Wahl sämtliche separatistischen Parteien einen Pakt mit den Sozialisten ausgeschlossen hatten, werden diese wohl trotz Stimmenmehrheit nicht regieren, schreibt Karin Janker.

Linke gewinnt Parlamentswahl im Kosovo. Nach Auszählung von 89 Prozent der Stimmen kommt die linke Reformbewegung Vetevendosje (Selbstbestimmung) des ehemaligen Bürgerrechtlers Albin Kurti auf 48 Prozent der Stimmen. Die bisherige konservative Regierungspartei LDK stürzt auf 13 Prozent ab. Die Details

EXKLUSIV Jörg Asmussen fordert Riester-Reform noch in dieser Legislaturperiode. Der Cheflobbyist der deutschen Versicherungswirtschaft sagt, ohne zumindest eine Teilreform der Riester-Rente bis zur Bundestagswahl drohe die "Defacto-Beerdigung" dieser geförderten Form der Altersvorsorge. Zum Interview von Caspar Busse und Herbert Fromme (SZ Plus)

Wolfsburg und Gladbach trennen sich unentschieden. Mit dem torlosen Remis verpassen beide Mannschaften einen wichtigen Schritt im Rennen um die europäischen Plätze. Zum Spielbericht

Prinz Harry und Herzogin Meghan erwarten ihr zweites Kind. "Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind überglücklich, dass sie ihr zweites Kind erwarten", teilte ein Sprecher des Paares am Sonntagabend mit. Das Paar verkündet die Nachricht per Schwarz-weiß-Bild, auf dem der Babybauch der Herzogin schon deutlich erkennbar ist. Die Einzelheiten

Die News zum Coronavirus

Rufe nach Öffnungsplan werden lauter. Einige Ministerpräsidenten fordern zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz Anfang März einen Stufenplan für Öffnungsschritte. Das RKI meldet 4426 Corona-Neuinfektionen und 116 Todesfälle binnen 24 Stunden. Weitere Meldungen aus Deutschland

Hotel-Pflicht in Großbritannien beginnt. Wer von diesem Montag an aus 33 Ländern einer "Roten Liste" nach England einreist, muss sofort für zehn Tage in ein Hotel in Quarantäne. Die Maßnahme soll das Land vor einer Verbreitung von Corona-Varianten schützen. Premier Johnson zufolge ist etwa ein Viertel aller erwachsenen Briten geimpft. Weltweite Meldungen im Überblick

Wie die Innenstädte gerettet werden könnten. Die Innenstädte waren schon lange vor Corona in die Krise geschlittert. Die Pandemie hat das Elend nicht geschaffen, sondern es vergrößert, allerdings mit der Wucht eines Orkans. Nun benötigen sie nichts weniger als eine umfassende, vom Staat gesteuerte Rettungsmission. Kommentar von Joachim Käppner

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Kitas und Schulen in Sachsen starten wieder im eingeschränkten Regelbetrieb. Weil in der Bildungspolitik nicht die Bundesregierung, sondern die Länder die Oberhand haben, sind die Öffnungen nicht einheitlich geregelt. In Nordrhein-Westfalen öffnen die Grundschulen erst am 22. Februar wieder. Ein Schulleiter befürchtet nach Monaten im Lockdown große Lernlücken. Interview von Paul Munzinger

Tagung der Eurogruppe. Themen sind unter anderem die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone und die internationale Rolle des Euro. Bundesfinanzminister Scholz gibt ein Online-Statement ab, EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni tritt bei einer Pressekonferenz auf.

Frühstücksflocke

Wie gut kennen Sie sich mit Karnevals-Kulturgut aus? Froschkuttel-Essen, Stunksitzung, Narrensprung - für Außenstehende mögen deutsche Fastnachtsbräuche absolut rätselhaft erscheinen. Ein Quiz am Rosenmontag von Titus Arnu und Oliver Klasen