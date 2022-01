Von Kassian Stroh

Das Wichtigste zum Coronavirus

81 417 Neuinfektionen an einem Tag - Inzidenz steigt weiter. Das Robert-Koch-Institut meldet eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 427,7. Zwölf Bundesländer prüfen derzeit, ob sie die Lizenz für die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung verlängern werden, Schleswig-Holstein hat bereits das Aus verkündet. Frankreichs Senat billigt härtere Einschränkungen für Ungeimpfte, entschärft die Regierungspläne aber etwas. Zu den aktuellen Corona-Meldungen

Chef des Krisenstabs: Tests werden wegen Omikron knapp. Wegen der rasant steigenden Infektionszahlen stehen nach Einschätzung des Leiters des Corona-Krisenstabs der Bundesregierung bald voraussichtlich nicht mehr genügend Testkapazitäten für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung. "Sobald es irgendwo eng wird, muss ich priorisieren. Da haben Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur Vorrang", sagt Generalmajor Breuer der Süddeutschen Zeitung. Die Gefahr durch die neue Virusvariante dürfe nicht unterschätzt werden: "Wir brauchen ein Bollwerk gegen Omikron." Zum Interview (SZ Plus)

Münchens Impfgegner werden müde. In der bayerischen Landeshauptstadt protestieren deutlich weniger Gegner der Corona-Politik als in den Wochen zuvor, die Polizei hat die Lage im Griff. Sie spricht von etwa 1000 Demonstranten in Kleingruppen und ist mit ebenso vielen Beamten im Einsatz. Auch am Odeonsplatz wird demonstriert - für die Pandemie-Regeln. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Wissenschaftler sind schockiert vom Entwurf der EU-Kommission. Mehrere unabhängige Experten, die die Europäische Union bei der sogenannten "grünen Taxonomie" beraten haben, sind entsetzt, weil sowohl Investments in Gas als auch in Atomstrom künftig das grüne EU-Label bekommen sollen. Ein Mitglied des Beratergremiums spricht im Gespräch mit SZ, NDR und WDR vom "wohl größten Greenwash aller Zeiten". Zum Artikel (SZ Plus)

Oberlandesgericht Koblenz will Urteil im Syrien-Prozess verkünden. Die Bundesanwaltschaft nennt den Prozess das "weltweit erste Verfahren gegen Mitglieder des Assad-Regimes wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit". Die Bundesanwaltschaft wirft dem Hauptangeklagten Anwar R. vor, verantwortlich zu sein für Folter in mindestens 4000 Fällen, Morde an mindestens 30 Menschen und mehrere Vergewaltigungen sowie weitere Fälle sexualisierter Gewalt. An diesem Donnerstag soll das Urteil gesprochen werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Nach blutigen Unruhen: Flughafen von Almaty wieder offen. In Kasachstan scheint sich die Lage zu beruhigen, die Behörden der autoritär geführten Republik erlauben nun Passagierverkehr. Präsident Tokajew kündigt an, die von ihm zu Hilfe gerufenen Truppen aus dem Ausland, insbesondere aus Russland, würden von heute an schrittweise abziehen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bester Dinge

Zu Ende geweint. In britischen Supermärkten gibt es nun Zwiebeln, die keine Tränen verursachen sollen. Zumindest nicht beim Schälen. Zum Artikel