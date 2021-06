SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Julia Bergmann

Was wichtig ist

Wie Biden die Nato-Partner umgarnt. Der US-Präsident lobt das Bündnis mit Charme und großen Worten. Doch auch ohne seinen Vorgänger Trump gibt es beim Gipfel hitzige Diskussionen. Es geht um Handels- und Digitalpolitik, um Klimaschutz und Pandemiebekämpfung, um das Einhegen Russlands und Chinas. Vor allem aber soll dieses Treffen einen Neustart in den Beziehungen der EU zu den USA einleiten. Zum Artikel

Steigende Mieten verstärken soziale Ungleichheit. Die Last der Wohnkosten kann erdrückend hoch sein: Millionen müssen 40 Prozent und mehr ihres Einkommens für die Miete ausgeben, zeigt eine neue Studie. Besonders Ärmere leiden unter den Entwicklungen. Für Essen, Kleidung, Freizeit oder Urlaub bleibt ihnen so zu wenig Geld. Zum Artikel (SZ Plus)

Slowakei siegt 2:1 gegen Polen. Die Slowakei schafft, woran viele verzweifeln: Sie kriegt den Weltfußballer im ersten EM-Spiel in den Griff und gewinnt 2:1. Polens Trainer Paulo Sousa gibt zu: "Lewandowski wurde ein bisschen allein gelassen." Zum Artikel

Lösbare Aufgabe für Löw & Co. Mit Frankreich trifft die deutsche Nationalmannschaft direkt auf den schwersten Gegner dieser EM. Dennoch stehen die Chancen auf ein Weiterkommen in der Gruppe F nicht schlecht. Zum Video

Weitere wichtige Themen:

Scholz bei "Farbe bekennen" in der ARD: Alle arbeiten sich an einem einzigen Punkt ab

Die News zum Coronavirus

EXKLUSIV. KBV-Chef Gassen nennt Covid-Impfung von Kindern für die Herdenimmunität "maximal rücksichtslos". Aufgehobene Priorisierung, Betriebsärzte, Kinder und Jugendliche - kommt das alles zu früh? Andreas Gassen, Arzt und KBV-Vorsitzender, über den Stand der Impfkampagne und was ihn am Verlauf der Pandemie selbst überrascht hat. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV. Vorläufige Schadenssumme: Mehr als zehn Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft wirft der Bochumer Firma Medican Falschabrechnungen vor. Vater und Sohn sollen mit Schnelltests betrogen haben. Das streiten sie ab. Zum Artikel (SZ Plus)

Herzmuskelerkrankung bei auffallend vielen jungen Menschen. Auch in den USA mehren sich Hinweise auf ein erhöhtes Risiko nach einer Impfung mit mRNA-Vakzinen. Das deutsche Paul-Ehrlich-Institut sieht derzeit kein Risikosignal, meldet aber Auffälligkeiten. Zum Artikel (SZ Plus)

Johnson verschiebt die Freiheit. Eigentlich wollten sich die Briten am 21. Juni lossagen von allen Corona-Beschränkungen. Doch der rasche Anstieg der Infektionen durch die Delta-Variante lässt das nicht zu. Als neues Datum nennt der Premierminister den 19. Juli Zum Artikel

Bester Dinge

Monsterpreis für Monsterpflanze. Eine Rhaphidophora tetrasperma bekommt man für fünf bis zehn Euro im Gartenmarkt. In Neuseeland aber wurde ein Exemplar für 16 000 Euro versteigert. Warum bloß? Zum Artikel