Von Julia Bergmann

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Meuthen spricht mit "neuen Partnern". Schon Tage nach seiner Abrechnung mit der AfD arbeitet der Ex-Parteichef an einer neuen politischen Heimat. Offenbar kann sich Meuthen vorstellen, bei der Gründung einer neuen politischen Kraft in Deutschland mitzuwirken. Seiner früheren Partei sagt Meuthen außerdem einen "Exodus" voraus und ätzt über den Auftritt seiner früheren Partei: "Das Fremdschämen hatte ein Allzeithoch erreicht." Zum Artikel

SPD sagt Nein zu Waffenlieferungen an Ukraine. Nach einer Beratung sind sich die Spitzen der Sozialdemokraten offenbar einig: Letale Waffen soll es für die Ukraine weiter nicht geben. Einigkeit herrscht in der Sitzung nach SZ-Informationen auch darin, die Weitergabe von Haubitzen aus DDR-Beständen aus Estland an die Ukraine abzulehnen. Zum Artikel

Meinung - Die SPD, Scholz und der Ukraine-Konflikt: Kanzler ist Kanzler, Partei ist Partei (SZ Plus)

USA: "Größte Mobilisierung in Europa seit Jahrzehnten". Die USA warnen angesichts des russischen Truppenaufmarsches erneut vor einer Eskalation im Ukraine-Konflikt. Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield betont vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, bei den mobilisierten Truppen handle es sich um Kampfeinheiten, die bereit seien, die Ukraine anzugreifen. Im Fall einer russischen Invasion würden die USA schnell handeln. Zum Artikel

Ampelkoalition will abrupten Förderstopp zurücknehmen. Vergangene Woche hatte das Bundeswirtschaftsministerium die Förderung klimafreundlicher Bauvorhaben abrupt gestoppt und damit heftige Kritik von Bauherren, Immobilienunternehmen und Opposition hervorgerufen. Nun zeichnet sich eine Lösung für einen Teil der 24 000 aufgelaufenen Anträge ab, die von dem Stopp betroffen sind. Nach Informationen aus Regierungskreisen sollen Antragsteller, die sanieren wollen oder ein besonders energiesparendes "Effizienzhaus 40" planen, noch eine Förderung erhalten können. Zum Artikel (SZ Plus)

Prozess gegen Thomas Drach beginnt. Vor 21 Jahren wurde Thomas Drach für die Entführung von Jan Philipp Reemtsma verurteilt. Jetzt steht er in Köln erneut vor Gericht - und die Liste der Vorwürfe ist ziemlich lang. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm in anderen Fällen versuchten Mord, schweren Raub, gefährliche Körperverletzung, Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Waffengesetz sowie Urkundenfälschung und Brandstiftung vor. Zum Artikel

Scholz schaltet sich in Missbrauchsdebatte der Katholischen Kirche ein. Zehn Tage nach Veröffentlichung des Gutachtens für das Erzbistum München zeigt sich der Kanzler "sehr erschüttert". Die Aufklärung will er nicht allein der Kirche überlassen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Aktuelles zur Corona-Krise

Bundesweite Inzidenz steigt auf mehr als 1200. Das ist ein neuer Höchstwert. Das Robert-Koch-Institut meldet zudem 162 613 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und 188 weitere Todesfälle. Biontech beantragt in den USA eine Impfstoff-Notfallzulassung für Kinder unter fünf Jahren. Zum Artikel

Was muss ich tun, wenn die App rot leuchtet? Wegen der vielen Omikron-Fälle warnt die Corona-App so oft wie nie zuvor. Mehr als 650 000 Warnungen haben Nutzerinnen und Nutzer zuletzt im Durchschnitt pro Tag empfangen - und das waren nur diejenigen, die ausdrücklich zugestimmt haben, ihre Daten mit dem RKI zu teilen. Was genau hat der rote Warnhinweis zu bedeuten? Zu den Fragen und Antworten (SZ Plus)

Niederlage für "Spaziergänger" in Karlsruhe. Die angeblich spontanen Corona-Proteste dürfen von den Kommunen vorab untersagt werden. Einen Eilantrag gegen die Stadt Freiburg, in dem Gegner der Corona-Maßnahmen sich auf die Versammlungsfreiheit beriefen, hat das Bundesverfassungsgericht abgewiesen. Die endgültige Entscheidung wird aber erst in einem Hauptsacheverfahren gesprochen, frühestens in einigen Monaten. Zum Artikel

Wie Omikron in Bayern wütet. Die Zahl der Neuinfektionen in Bayern steigt täglich in zuvor unerreichte Höhen. Die Inzidenz liegt landesweit weit jenseits der 1000, aber die Zahlen sind zweifelhaft, weil die Behördern mit der Dokumentation der Fälle nicht mehr nachkommen und die Testkapazitäten am Limit sind. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Millionen-Nachschlag für Schweizer Maskenhändler. Die Regierung von Ministerpräsident Söder kaufte nicht nur sehr teure FFP2-Masken - das Gesundheitsministerium in München zahlte der Firma Emix sogar Einfuhrsteuern und Zollabgaben. Das Unternehmen weist jede Kritik an dem Deal zurück. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Unterwegs mit dem Schrei-Knüppel. Elon Musk vertickt jetzt auch Karaoke-Mikrofone fürs Auto. Solange jemand wie Stevie Wonder bei der Mitfahrzentrale einsteigt, ist das eine tolle Sache. Zum Artikel