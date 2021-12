SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Lemke: "Die Artenkrise wird der nächste große Kampf". Die neue Bundesumweltministerin sagt, die Artenkrise "bedroht unmittelbar unsere Lebensgrundlagen." Klima und Artenvielfalt zugleich zu schützen, könne gelingen, wenn vermehrt Wälder naturnah bewirtschaftet, Moore vernässt und Flussauen renaturiert würden. Als Verbraucherschutzministerin will Lemke ein "Recht auf Reparatur" durchsetzen. "Viel zu oft wird doch ein Produkt nicht repariert, sondern einfach durch ein neues ersetzt", sagt Lemke. Zum Artikel (SZ Plus)

In der Unionsfraktion könnte es bald hoch hergehen. Wer neuer CDU-Chef wird, steht nun fest. Doch wer ist dann Oppositionsführer? Merz hält sich eine Kandidatur für den Fraktionsvorsitz offen, aber Brinkhaus will nicht von seinem Posten weichen. Zum Artikel

Endlich Nummer eins. Querulant, Merkel-Kritiker und Liebling der Konservativen: Merz hat es - nach zwei gescheiterten Anläufen - doch noch an die Spitze der CDU geschafft. Bilder einer Karriere mit Höhen und Tiefen. Zum Artikel

Bayern schlägt Wolfsburg. Passiver war ein Gegner in dieser Saison selten: Gegen den VfL gelingt dem Team von Trainer Nagelsmann im letzten Spiel der Hinrunde ein überzeugendes 4:0. Lewandowski erzielt sein 43. Tor in diesem Kalenderjahr und knackt damit erneut einen Rekord von Gerd Müller. Zum Artikel

Steuerparadies vor den Toren Münchens. 11 000 Einwohner, 8800 Firmen: Grünwald ist ein Traum für Unternehmen, die wenig Gewerbesteuern zahlen wollen. Briefkasten, Zimmerchen und Telefon genügen, und schon hat der Fiskus das Nachsehen. Oder schaut er nicht genau genug hin? Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Risiko an den Feiertagen. Zu Weihnachten und Silvester werden sich trotz hoher Infektionszahlen viele Menschen mit ihren Liebsten treffen. Wie groß ist das Risiko, dass auch das Virus mitfeiert, und wie schützt man sich und seine Angehörigen am besten? Eine Datenanalyse. Zum Artikel (SZ Plus)

42 813 Neuinfektionen, Inzidenz sinkt auf 321,8. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft befürchtet wegen Omikron eine große Zahl gleichzeitig erkrankter Patienten. Bundestagspräsidentin Bas fordert ein Impfregister, SPD-Generalsekretär Kühnert ist dagegen. Die Bundesregierung stuft Andorra, Dänemark, Frankreich, Libanon und Norwegen als Hochrisikogebiete ein. Zum Artikel

Österreich führt 2 G für Einreisende ein. Künftig können nur dreifach Geimpfte und Genesene ohne PCR-Test nach Österreich reisen. In Schottland macht Omikron mehr als 50 Prozent der Fälle aus. Zum Artikel