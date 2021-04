Von Julia Hippert

Was wichtig ist

Was Angela Merkel im Wirecard-Untersuchungsausschuss aufklären soll. Bundeskanzlerin Merkel ist an diesem Freitag als Zeugin vor den U-Ausschuss Wirecard im Bundestag eingeladen. Dabei wird es vor allem um die Frage gehen, warum sie Wirecard den Weg in den chinesischen Markt ebnen geholfen hat, als die Vorwürfe gegen den Konzern schon bekannt waren. Der mutmaßlich betrügerische Ex-Dax-Konzern hat den Standort Deutschland und Zehntausende Anleger um insgesamt 22 Milliarden Euro geschädigt, noch größer ist der Vertrauensverlust. Die Einzelheiten von Cerstin Gammelin

Moskau sendet Zeichen der Entspannung. Von der ukrainischen Grenze werden Truppen abgezogen und Putin zeigt sich bereit zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsident Selenskij. Und auch im Fall von Alexej Nawalny gibt es Entspannung. Der inhaftierte Kreml-Kritiker wurde offenbar bereits am Dienstag in ein ziviles Krankenhaus gebracht. Mehr dazu von Silke Bigalke

EXKLUSIV Immer weniger Menschen nach Tarif bezahlt. Die Bundesregierung wollte mit dem Tarifautonomiestärkungsgesetz erreichen, dass wieder mehr Firmen nach Tarif zahlen. Neue Zahlen zeigen: Das funktioniert nicht. Immer weniger Tarifverträge werden für "allgemeinverbindlich", also für allgemeingültig in einer Branche, erklärt. Die Linke fordert eine Reform. Die Details von Benedikt Peters

Schweiz und EU ringen um Rahmenabkommen. Ein umstrittener Rahmenvertrag soll die Teilnahme der Schweiz am EU-Binnenmarkt regeln. In der Schweiz wollen immer weniger Akteure diesen Rahmenvertrag akzeptieren. Gleichzeitig ist die Geduld der EU mit dem komplizierten Partner auf ein Minimum geschrumpft. Am heutigen Freitag reist der Schweizer Bundespräsident nach Brüssel. Dass er das umstrittene Rahmenabkommen mit der EU retten kann, glaubt kaum jemand mehr. Zum Text von Isabel Pfaff (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Die Impf-Abfolge löst sich immer mehr auf. Immer häufiger wird von der Impfpriorisierung abgewichen. Das sei okay, schließlich sei "jeder Geimpfte ein Erfolg", sagt der Chef des Bayerischen Hausärzteverbandes. Zudem machten Virusvarianten es wichtig, jetzt bevorzugt Menschen mit vielen Kontakten zu impfen. Die Einzelheiten von Werner Bartens (SZ Plus)

Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag bei 164,0 - nach 161,1 am Vortag. Das RKI verzeichnet binnen eines Tages 27 543 Corona-Neuinfektionen und 265 neue Todesfälle. Kanzleramtsminister Helge Braun bestätigt die Pläne der Bundesregierung, die Impfpriorisierung Anfang Juni aufzuheben. Weitere Meldungen zum Coronavirus in Deutschland

Wo Urlaub möglich ist. Die Liste der Staaten, in denen Reisende mit Impfschutz gegen Covid-19 besonders willkommen sind, wächst stetig. Weitere Staaten werden folgen, je näher der Sommer rückt, nicht zuletzt, weil dann ein EU-weit einheitlicher elektronischer Impfpass die Kontrollen erleichtern soll. Antworten auf die wichtigsten Fragen von Eva Dignös (SZ Plus)

Außerdem wichtig:

Bester Dinge

Reich durch Walkotze. Fischer finden an der Küste von Jemen einen toten Wal - und ahnen zunächst nicht, welcher Schatz sich in seinem Magen versteckt. Von Titus Arnu