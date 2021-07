Von Julia Bergmann

Was wichtig ist

Merkel zu Besuch in Washington. Die Kanzlerin verbindet eine wechselvolle Geschichte mit den USA. Nun nimmt sie in aller Freundschaft Abschied - muss aber bis zuletzt an heiklen Themen wie Nord Stream 2 oder China arbeiten. Zum Artikel (SZ Plus)

Zwei Feuerwehrmänner sterben, 30 Menschen in der Eifel vermisst. Im Sauerland ertrinkt ein Feuerwehrmann, ein weiterer kollabiert und stirbt. Bei Adenau stürzen sechs Häuser ein. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet will die besonders betroffene Stadt Hagen besuchen. Zum Artikel

Laschet: Kein Steuer-Dissens innerhalb der Union. Das Wahlprogramm gelte, sagt der Kanzlerkandidat der Union. Und das heiße: Die Steuern sollen nicht erhöht, der Soli-Zuschlag "irgendwann" abgeschafft werden. Die CSU hingegen will Steuersenkungen. Zum Artikel

Warschau geht auf Konfrontation zur EU. Das polnische Verfassungsgericht urteilt, dass das Land nicht verpflichtet sei, Anordnungen des Europäischen Gerichtshofs zu befolgen. Dieser hatte Maßnahmen zum Abbau des Rechtsstaats in dem EU-Mitgliedsland für rechtswidrig erklärt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Aktuelles zur Corona-Krise

Inzidenz steigt auf 8,0. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut sprunghaft gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Donnerstagmorgen lag sie bei 8,0 - am Vortag betrug der Wert 7,1. Die Delta-Variante wird mittlerweile in fast drei Viertel aller untersuchten Proben nachgewiesen. Zum Artikel

Rekordzahl an Neuinfektionen in Großbritannien. Wenige Tage nach dem EM-Finale in London verzeichnet Großbritannien mit 42 302 nachgewiesenen Neuinfektionen binnen eines Tages den höchsten Wert seit einem halben Jahr. Zum Artikel

Corona-Kahlschlag wird in Städten sichtbar. Wegen der Pandemie steht in den Einkaufsmeilen jedes fünfte Ladenlokal leer - größter Verlierer sind Modeketten. Die Ladenmieten stürzen auf das Niveau von 2010. Zum Artikel

Ökonom Moritz Schularick im Interview: "Der Bildungsausfall kostet langfristig viel" (SZ Plus)

Bester Dinge

Chill mal! Über graue Haare muss man nicht mehr verzweifeln. Laut einer Studie können sie sogar ihre ursprüngliche Farbe wieder annehmen - wenn man sich entspannt. Zum Artikel