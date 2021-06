Von Philipp Saul

Die News zum Coronavirus

Merkel: Bundesnotbremse kann wie geplant zum 30. Juni auslaufen. Die Bundeskanzlerin hält eine Verlängerung wegen der derzeitigen Entwicklung des Infektionsgeschehens nicht für notwendig. Man könne die Bundesnotbremse aber etwa wegen einer durch Mutanten veränderten Situation "jederzeit reaktivieren". Das Robert-Koch-Institut verzeichnet 1785 Neuinfektionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht von 35,1 auf 35,2 an. Zum Artikel

Indische Variante heißt jetzt "Delta". Auch die britische ("Alpha"), die südafrikanische ("Beta") und die brasilianische Variante ("Gamma") erhalten neue Namen. Damit will die Weltgesundheitsorganisation vermeiden, dass Menschen aus den betreffenden Ländern diskriminiert werden. Zum Artikel

"Ein saisonaler Heuschnupfen ist kein Grund für eine Priorisierung". Die bayerische Impfkommission stellt im Juni ihre Arbeit ein. Ihr Vorsitzender Karl-Walter Jauch spricht über Härtefälle, Drängler und unliebsame politische Entscheidungen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was wichtig ist

EXKLUSIV Tödliche Waffen in Brasilien kommen oft von Herstellern aus Europa. Kaum irgendwo auf der Welt sterben so viele Menschen durch Polizeigewalt wie in dem südamerikanischen Land. Dennoch werden massenhaft Waffen dorthin geliefert, häufig von Unternehmen aus Deutschland und der Schweiz. Firmen wie Sig Sauer, Heckler & Koch und Mowag beteiligten sich in Brasilien am Geschäft mit dem Tod, kritisiert die Menschenrechtsorganisation Terre des Hommes und fordert: "Rüstungsexporte nach Brasilien müssen sofort komplett gestoppt werden." Zum Artikel (SZ Plus)

Kramp-Karrenbauer droht Rüstungsprojekte zu streichen. Die Verteidigungsministerin fordert von den Haushaltspolitikern des Bundestags neue Milliarden für das Militär. Sie bezeichnet die Finanzierung einiger Projekte als nicht gesichert, die das Parlament längst gebilligt hat. Dazu zählen etwa zwei neue Tankschiffe, eine U-Boot-Kooperation mit Norwegen sowie die Entwicklung neuer Kampfjets. Zum Ärger von Haushaltspolitikern hat das Ministerium bereits Mittel "zur Deckung von Mehrausgaben an anderen Stellen" umgeschichtet. Kritiker nennen es "zweckentfremdet". Zum Artikel

EXKLUSIV Unternehmen sollen Behördengänge künftig digital erledigen können. Ein neues System soll Firmen bundesweit als zentraler Einstiegspunkt für die Kommunikation mit Behörden dienen. Unternehmen können dann die für Steuerzwecke oft genutzte Elster-Technologie nutzen. Mit Hilfe ihrer Zertifikate können sie sich bei Online-Diensten anmelden, Anträge authentifiziert ausfüllen, absenden und Bescheide der angebundenen Verwaltungsleistungen über ein zentrales Postfach empfangen. Zum Artikel

Wie sich die Änderungen der Rentenbesteuerung auswirken. Millionen künftiger Rentner sind betroffen. Wem droht eine Doppelbesteuerung? Und wie kann man sich wehren? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Artikel (SZ Plus)

Nestlé hadert mit den eigenen Produkten. Kitkat, Smarties, Nesquik - Viele Lebensmittel des Schweizer Nestlé-Konzerns sind nichts für Ernährungsbewusste. Dessen ist man sich dort offenbar sehr bewusst, wie ein internes Dokument nahelegt. Demnach entsprechen mehr als 60 Prozent der Nahrungsmittel und Getränke des Unternehmens nicht dem, was die Firma als "anerkannte Definition von Gesundheit" bezeichnet. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Hätte schlimmer kommen können. Seine Eltern kann man sich nicht aussuchen. Trotzdem finden die meisten Deutschen ihre Erzeuger ziemlich gut. Auch Corona rüttelt nicht daran. Zum Artikel