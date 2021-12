Von Philipp Saul

Das Wichtigste zum Coronavirus

Münchner Polizei stoppt Corona-Demonstranten. Mehr als 1000 Beamte sind am Abend in München im Einsatz, um illegale Kundgebungen von etwa 5000 Impfgegnern und Pandemieleugnern zu verhindern. Trotz des Polizeiaufgebots gelingt es einzelnen Gruppen, skandierend durch die Innenstadt zu ziehen. Immer wieder stoppt die Polizei Demonstrationszüge. Die vorläufige Bilanz: 700 Ordnungswidrigkeitsanzeigen, 1300 Platzverweise und 18 Festnahmen. Zum Artikel

Lauterbach: Überlegungen zur Quarantäne-Dauer nötig. In mehreren Ländern dürfen Infizierte ohne Symptome die Quarantäne bereits früher verlassen, um Personalmangel vorzubeugen. Auch in Deutschland wird die Diskussion geführt. Die bundesweite Inzidenz steigt leicht an - trotz möglichen Meldeverzugs über die Feiertage. Offenbar gibt es besonders im Norden Deutschlands viele Omikron-Fälle. In Paris gilt die Maskenpflicht von Silvester bis zum 3. Januar auch auf offener Straße. Zum Artikel

Bringt Omikron das Ende der Pandemie? Die neue Variante hat das Potenzial, eine neue Phase des Seuchenzugs zu starten. Doch der Weg in die Endemie könnte gerade für Deutschland mit einem hohen Preis verbunden sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Meinung: Kubicki irrt bei der Impfpflicht. Die Autonomie des Einzelnen muss dort enden, wo sie andere gefährdet oder unzumutbar beeinträchtigt. Viele wollen das nicht begreifen, zum Beispiel der stellvertretende Bundesvorsitzender der FDP. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Ghislaine Maxwell schuldig gesprochen. Eine Jury wirft der früheren Vertrauten des verstorbenen Millionärs Jeffrey Epstein unter anderem "sexuellen Menschenhandel mit Minderjährigen" vor. Sie soll Epstein gezielt Mädchen und junge Frauen zum Missbrauch zugeführt haben. Das Strafmaß wird die Richterin wie im US-Recht üblich zu einem späteren Zeitpunkt festsetzen. Maxwell könnte den Rest ihres Lebens hinter Gittern verbringen. Zum Artikel

Biden will Putin im Ukriane-Konflikt mit harten Sanktionen drohen. An diesem Donnerstag wollen die Präsidenten aus den USA und Russland telefonieren. Biden werde für eine diplomatische Lösung werben, aber auch die Bereitschaft zu harten Strafmaßnahmen gegen die russische Wirtschaft und das Finanzsystem betonen, heißt es aus dem Weißen Haus. Für den Fall eines erneuten russischen Einmarsches in die Ukraine gebe es bereits Pläne, die Nato-Präsenz in den osteuropäischen Mitgliedstaaten auszubauen. Zum Artikel

Deutsche Bank muss Millionen-Strafe zahlen. Die Finanzaufsicht Bafin bemängelt fehlerhafte Kontrollen möglicher Zinsmanipulationen und verhängt ein Bußgeld von 8,66 Millionen Euro. Die Geldbuße ist ungewöhnlich hoch für deutsche Aufseher. Zum Artikel

Bankenpräsident erwartet mehrere Jahre höhere Inflationsraten. Christian Sewing rechnet für die nächsten Jahre mit Raten von 2,5 bis drei Prozent. Mehrere Faktoren würden die Preise längerfristig nach oben treiben: demografisch bedingter Fachkräftemangel, der Umbau der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit und die Neujustierung der globalen Lieferketten. "Zudem könnte mehr mobiles Arbeiten mancherorts die Gehälter in die Höhe treiben, weil auch Mittelständler in der deutschen Provinz plötzlich mit Jobs bei Großunternehmen aus den Metropolen konkurrieren müssen." Zum Artikel

Geiger wird Fünfter beim Auftakt der Vierschanzentournee. Beim Sieg des Japaners Ryoyu Kobayashi in Oberstdorf ist der beste deutsche Skispringer zunächst enttäuscht, gehört aber weiter zu den Anwärtern auf den Tourneesieg. Denn den Ersten trennen nur wenige Punkte vom Fünften. Zum Artikel

Emilia und Matteo sind die beliebtesten Vornamen. Beide Namen schaffen es zum ersten Mal an die Spitze des Rankings des Namens-Experten Knud Bielefeld. Emilia sei dabei über die Jahre ganz langsam, aber stetig nach oben geklettert. "Matteo dagegen ist sehr steil bergauf gegangen. Der war vor zwei Jahren noch nicht einmal Top Ten und jetzt schon auf der Nummer 1. Das ist sehr ungewöhnlich." Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Auf die Mütze. Die Sturmhaube, auch Balaklava genannt, ist zum Trend geworden. Auch modisch werden Kinder also endlich ernst genommen. Zum Artikel