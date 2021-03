Von Philipp Saul

Die News zum Coronavirus

Bund und Länder verschärfen Lockdown über Ostern. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten verständigen sich auf eine verlängerte "Ruhephase" von Gründonnerstag bis Ostermontag. Private Treffen sind nur mit einem weiteren Haushalt erlaubt und auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Der Lockdown wird vorerst bis zum 18. April verlängert. Nach Ostern setzen Bund und Länder begleitet von verstärkten Testungen und dem Fortschritt der Impfkampagne wieder auf allmähliche Lockerungen. Neben der Notbremse in Gebieten mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 sollen noch weitere Verschärfungen möglich sein. Zum Artikel

Corona-Krise belastet Jugendliche. Viele junge Leute leiden in der Pandemie unter Einsamkeit, Langeweile und Zukunftsangst - und darunter, dass ihnen ein Platz zum Abhängen fehlt. Zum Artikel (SZ Plus)

Noch nicht geimpft und schwer erkrankt. Viele Menschen, die derzeit mit Covid-19 auf der Intensivstation behandelt werden, sind nicht im hohen Alter. Warum jüngere Patienten zu einem Problem für die medizinische Versorgung werden könnten. Zum Artikel (SZ Plus)

Außerdem wichtig:

Was wichtig ist

USA: Schütze tötet zehn Menschen. Wieder wird ein Supermarkt zum Tatort. Der Vorfall im Bundesstaat Colorado ist das zweite größere "Shooting" in den USA innerhalb einer Woche. Unter den Toten ist auch ein Polizist. Ein Verdächtiger kommt in Gewahrsam, zum Motiv machen die Behörden noch keine Angaben. Zum Artikel

Aufstand der Gläubigen in der katholischen Kirche. Die Empörung über das Nein der Glaubenskongregation zur Segnung homosexueller Paare ist groß, ob an den Unis oder in den Gemeinden. Selbst Bischöfe sagen: So geht es nicht weiter. Zum Artikel

Bester Dinge

Bar mit Bruchstellen. Ein Londoner Traditionspub wurde vor Jahren illegal abgerissen und sorgt jetzt, inmitten schlechter Bar-Nachrichten, für eine gute. Zum Artikel