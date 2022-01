Von Philipp Saul

Das Wichtigste zum Coronavirus

Lauterbach will härtere Kontaktbeschränkungen. Der Gesundheitsminister sagt, er werde für die Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag Vorschläge machen, um der Omikron-Welle zu begegnen. Insbesondere für Ungeimpfte gebe es keinen Grund zur Entwarnung. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen an diesem Mittwoch kurzfristig über neue Corona-Regeln beraten. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 239,9 auf 258,6. Innenministerin Faeser will bei Corona-Demos differenziert, gegen Radikale aber mit Härte vorgehen. Zum Artikel

Was sonst noch wichtig ist

Ukraine-Krise dominiert Baerbocks USA-Besuch. Die erste Dienstreise im neuen Jahr führt die Außenministerin in die USA. Im Vordergrund steht die Abstimmung mit ihrem US-Amtskollegen Blinken über den Umgang mit Russlands Präsident Putin. In Washington hofft man auf die Grünen-Politikerin, die sich wiederholt kritisch zum Pipeline-Projekt Nord Stream 2 geäußert hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Kasachische Regierung tritt geschlossen zurück. Dem Schritt waren gewaltsame Proteste wegen einer deutlichen Preiserhöhung bei Autogas vorausgegangen. Präsident Kassym-Jomart Tokajew ernennt Alikhan Smailow, den bisherigen ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten, zum amtierenden Regierungschef. Zum Artikel

Polens Regierung soll Telefone politischer Gegner mit Pegasus-Software gehackt haben. Die Aktion soll den Ausgang der Parlamentswahl im Herbst 2019 beeinflusst haben. Dokumente des Obersten Rechnungshofs geben Hinweise darauf, dass die Spähsoftware zwei Jahre zuvor von der Regierung angekauft wurde. Oppositionsführer Tusk zieht einen Vergleich zur Watergate-Affäre, über die US-Präsident Nixon 1972 stürzte. Zum Artikel

New Yorker Ex-Gouverneur entgeht Verfahren wegen sexueller Belästigung. Andrew Cuomo muss wegen seines Verhaltens gegenüber einer ehemaligen Mitarbeiterin nicht länger rechtliche Konsequenzen fürchten. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat Vorwürfe der Frau geprüft, Cuomo habe sie während seiner Amtszeit sexuell belästigt. Einen Strafprozess schließt sie nun aus. Cuomo war nach Vorwürfen durch mehrere Frauen im August 2021 als Gouverneur zurückgetreten. Zum Artikel

Vettel: "Das Tempolimit wird kommen". Der viermalige Formel-1-Weltmeister spricht über Klimadebatten im Motorsport, seine Wandlung zum politischen Rennfahrer - und er erklärt, warum er Fan der Ampel-Koalition ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Schwan gehabt. In Berlin-Kreuzberg befördert eine zupackende Seniorin einen Schwan von einer Brücke zurück ins Wasser - und wird als Heldin gefeiert. Zum Artikel