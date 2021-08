Von Julia Bergmann

Was wichtig ist

Wie Laschet sich selbst im Weg steht. Deplatzierte Lacher, genervte Talkshow-Auftritte, Schludrigkeiten in Interviews: Um den Wahlkampf des Kanzlerkandidaten der Union steht es nicht gut. Das hat auch damit zu tun, dass Laschet es sich mit niemandem verscherzen will. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Deutsche Bahn steht kurz vor einem Streik. In letzter Minute fordert die Deutsche Bahn von der Lokführergewerkschaft GDL die Rückkehr an den Verhandlungstisch. In diesem Jahr droht der Deutschen Bahn laut Personalvorstand Martin Seiler ein Verlust von zwei Milliarden Euro durch die Pandemie. Ein Streik treffe den Konzern wie Bahnreisende zu einem verheerenden Zeitpunkt. Doch eine Lösung ist nicht in Sicht. Zum Artikel

Timanowskaja äußert sich in Warschau zu ihrer Flucht. Nach ihrer Abreise aus Tokio berichtet die belarussische Sprinterin auf einer Pressekonferenz über den mutmaßlichen Entführungsversuch, über die Warnung ihrer Großmutter, nicht nach Hause zu kommen, und ihre Entscheidung, Polen als neue Heimat zu wählen. Grund dafür sei, dass ihre Eltern sie dort von Belarus aus besuchen können. Zum Artikel

Golfstrom könnte vor dem Umkippen stehen. Die Meeresströmungen im Atlantik schwächen sich ab und könnten laut einer Studie bald einen Kipppunkt erreichen. Die Folgen für das Klima wären weitreichend. Europa würde womöglich abkühlen, während über dem Atlantik Wirbelstürme zunähmen. Auch das Muster der tropischen Monsune könnte beeinflusst werden. Zum Artikel

Lionel Messi verlässt den FC Barcelona. Messi verlässt den Klub seines Lebens und eine Ära geht zu Ende - obwohl es eine grundsätzliche Einigung über einen neuen Vertrag gegeben haben soll. Wohin es den sechsmaligen Weltfußballer nun ziehen könnte, ist noch offen. Zum Artikel

Bundesweite Inzidenz liegt bei 20,4. Der Wert hat sich innerhalb eines Monats etwa vervierfacht. Die Gesundheitsämter in Deutschland melden dem RKI am Freitagmorgen 3448 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es noch 2454. Die Ständige Impfkommission will bis Ende August ihre Empfehlung für die Corona-Impfung von Schwangeren abgeben. Zum Artikel

Bar- und Restaurantbesuche in Frankreich nur noch mit Gesundheitspass möglich. Drei Oppositionsparteien wollten die von der Regierung geplante Maßnahme gerichtlich kippen lassen, doch damit sind sie vor dem Obersten Gericht gescheitert. Zum Artikel

Aktuelle Zahlen zur Pandemie: Zur Übersicht in Grafiken

Weitere wichtige Themen

Olympia 2021

Geher Jonathan Hilbert holt überraschend Silber. Für Deutschland ist es die erste Medaille seit 29 Jahren in der Disziplin. Der 26-Jährige von der LG Ohra musste sich in Sapporo in 3:50:44 Stunden nur dem Polen Dawid Thomala (3:50:08) geschlagen geben. Bronze ging an Evan Dunfee aus Kanada (3:50:59). Zum Artikel

Bester Dinge

Kein Problem, Bär! Im Trentino gerät ein Bärenkind durch Ungeschick in Lebensgefahr. Gut, dass die manchmal problematische Beziehung zwischen Mensch und Tier auch Erfolgsstorys kennt. Zum Artikel