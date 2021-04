Von Kassian Stroh

Was wichtig ist

Laschet holt Merz in sein Wahlkampfteam. Im Januar hatte Merz die Abstimmung über den CDU-Vorsitz knapp gegen Laschet verloren, jetzt wollen die beiden zusammen für einen Erfolg der Union bei der Bundestagswahl werben. Mit seiner Ankündigung versucht Laschet, bei den CDU-Mitgliedern zu punkten, die seine Ausrufung zum Kanzlerkandidaten kritisch sehen. Zum Artikel

Opferberater sprechen von einer Kontinuität rechter Gewalt in Erfurt. Nach dem Überfall eines Deutschen auf einen jungen Syrer in Erfurt ist das Entsetzen groß, Politiker verurteilen die Tat. Doch sie ist kein Einzelfall. Laut der Thüringer Opferberatungsstelle Ezra ist Erfurt die Hochburg rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen. Zum Artikel

Musiker protestieren gegen geplante Reform des Urheberrechts. Deutschland geht beim Urheberrecht einen Sonderweg: 15 Sekunden jedes Songs sollen umsonst nutzbar sein. Weil sie das für falsch halten, haben nun 1145 Musikerinnen und Musiker an die Bundestagsabgeordneten geschrieben. Ein Gespräch mit Balbina, Sarah Lesch, Peter Maffay und Rocko Schamoni. Zum Artikel (SZ Plus)

Chelsea verpasst einen Sieg gegen Real Madrid. Im Halbfinale der Champions League in Madrid brilliert Chelsea London phasenweise gegen Real, doch das Spiel endet nur 1:1 - auch weil der Stürmer Timo Werner wieder einmal Pech hat. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Die News zum Coronavirus

Corona-Lockerungen trotz Inzidenz von 300. An diesem Mittwoch beenden die Niederlande einen guten Teil ihres Lockdowns: Die nächtliche Ausgangssperre wird abgeschafft, Restaurant-Terrassen und alle Geschäfte dürfen unter Auflagen wieder öffnen. Zugleich erprobt das Land, ob Großveranstaltungen in der Pandemie funktionieren. Dabei sind die Krankenhäuser am Anschlag - und Experten warnen vor den Öffnungen. Zum Artikel (SZ Plus)

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 160,6. Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 22 231 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. In derselben Zeit wurden 312 weitere Todesfälle gezählt. Zum Artikel

Berlin und Paris beschließen Zukunftspakt. Deutschland und Frankreich legen gemeinsame Pläne für den Wiederaufbaufonds der EU vor. Klimaschutz und Digitalisierung sollen im Zentrum stehen. Die Grünen kritisieren das Vorhaben als unambitioniert. Zum Artikel

Weitere Meldungen:

Bester Dinge

Ansteckende Solarzellen. Solaranlagen haben ganz offensichtlich einen R-Wert von über eins, kaum ist ein Nachbar damit infiziert, steckt er seine ganze Umgebung an. Und das ist gut fürs Klima. Zum Artikel