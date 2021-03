Von Julia Hippert

Was wichtig ist

Rheinland-Pfalz: Erfolg für das Dreyer-Bündnis. Die SPD holt 35,7 Prozent der Stimmen in dem Bundesland. Die Spitzenfrau in Mainz kann ihren Job nach den erfolgreichen Landtagswahlen behalten. Die bisherige Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP kann weitermachen. Aber auch eine andere wäre denkbar: Rot-Grün. Zum Text von Matthias Drobinski und Gianna Niewel

Baden-Württemberg: Kretschmanns Durchmarsch. Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg klar gewonnen. Sie kommen auf 32,6 Prozent. Der grüne Ministerpräsident geht damit in seine dritte Amtszeit. Die CDU, die nur noch 24,1 Prozent erreicht, will den Gang in die Opposition unbedingt vermeiden. Besonders fürchten die Christdemokraten das Szenario, im Fall einer Ampelkoalition aus Grünen, FDP und SPD in der Opposition mit der AfD um Aufmerksamkeit streiten zu müssen. Zum Text von Roman Deininger und Claudia Henzler (SZ Plus)

Laschet und die CDU: Das Martin-Schulz-Syndrom. Die CDU in Baden-Württemberg ist auf einmal nur noch eine Gut-20-Prozent-Partei. Die Grünen sind den Christdemokraten meilenweit enteilt. Es ist ein Fiasko. Und der Blick nach Rheinland-Pfalz macht es nicht besser. Für den CDU-Vorsitzenden war die Lage sowieso nicht einfach, die Ergebnisse der Landtagswahlen dürften seinen Weg ins Kanzleramt um einiges steiniger machen. Die Einzelheiten von Robert Roßmann

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Lehrerverband fordert verbindliche Corona-Tests für Schüler. Der Deutsche Lehrerverband sieht mit Sorge auf die steigenden Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen, warnt aber vor erneuten Schulschließungen. Stattdessen müsse es eine verbindliche Teststrategie bei Schülern geben und müssten die Lehrkräfte an allen Schulen sofort geimpft werden. Weitere Meldungen aus Deutschland

Eurowings stockt für die Osterferien Flüge nach Mallorca auf. Nachdem die Balearen-Insel nicht mehr als Risikogebiet gilt, ist die Nachfrage nach Flügen dorthin stark angestiegen. Bei Ausschreitungen bei einer Protestaktion gegen Corona-Maßnahmen in der Niederlande sind etwa 20 Personen festgenommen worden. Die weltweiten Meldungen im Überblick

175 Euro brutto die Stunde für die Impfärztin. Die junge Ärztin findet am Schönsten an ihrem Job, dass sie alten Menschen wieder Hoffnung geben kann - aber auch das Gehalt ist nicht zu verachten. Zum Text von Amelie Berboth (jetzt)

Außerdem wichtig:

Bester Dinge

Doppelt hält besser. Die Zahl der Zwillingsgeburten steigt weltweit auf einen Rekordstand. Das macht auch Eltern pragmatisch und kreativ. Von Violetta Simon