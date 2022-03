Von Lars Langenau und Oliver Klasen

Das Wichtigste zum Krieg in der Ukraine

Pentagon sieht russische Rückzugsankündigung als taktisches Manöver. Die USA und die Ukraine sehen den von Russland angekündigten angeblichen Truppenabzug nur als Umgruppierung. Russland habe seine Initiative in der Region verloren, teilt das britische Verteidigungsministerium mit. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass in Mariupol tausende Zivilisten ums Leben gekommen sein könnten. Zum Ukraine-Liveblog

Droht ein Wettlauf ums Gas? Wasserstoff-Lieferungen aus Australien, Abkommen mit Katar und den USA: Deutschland und die EU wollen unabhängig vom Gas aus Russland werden. Was ist geplant - und was passiert, wenn EU-Staaten das Gas ausgeht? Fragen und Antworten (SZ Plus)

Wie verändert die neue Energiepolitik das Leben in Deutschland? Michael Bauchmüller, Experte für Umwelt- und Energiepolitik, beantwortet am Mittwoch zwischen 10 und 11 Uhr Leserfragen zum neuen Kurs der Bundesregierung und dessen mögliche Auswirkungen auf Deutschland. Zum Autorengespräch (SZ Plus)

MEINUNG Es braucht Regeln für den Informationskrieg. Die Social-Media-Unternehmen haben russische Propaganda gesperrt. Das war richtig, geschah aber intransparent. Sie sollten schleunigst Grundlagen schaffen, wie im Social Web mit Kriegen umzugehen ist. Zum Kommentar

Ex-Botschafter in Moskau: "Ich glaube nicht, dass aus russischer Sicht alles nach Plan läuft". In Istanbul wird über einen Frieden für die Ukraine verhandelt. Ein Gespräch mit dem früheren Botschafter Ulrich Brandenburg über die Möglichkeiten der Diplomatie. Zum SZ-Podcast "Auf den Punkt"

Polen und Tschechien empört über Ungarns Ministerpräsident Orbán. Das für Mitte dieser Woche in Budapest geplante Treffen der Visegrád-Gruppe, in der sich die Slowakei, Tschechien, Polen und Ungarn zusammengeschlossen haben, findet nicht statt. Die Vertreter aus Polen und Tschechien wollen nicht nach Ungarn reisen. Der Grund: Orbáns Haltung gegenüber Putin. Zum Artikel

Was sonst noch wichtig ist

Israel: Fünf Menschen sterben bei Anschlag nahe Tel Aviv. Im Tel Aviver Vorort Bnei Brak eröffnet ein Palästinenser das Feuer auf Passanten. Es ist bereits der dritte derartige Terrorakt innerhalb einer Woche. Nun fürchtet das Land weitere Gewalt im muslimischen Fastenmonat Ramadan, der Anfang April beginnt. Zum Artikel

Bundesweite Inzidenzwert sinkt unter 1700. Das Robert-Koch-Institut verzeichnet fast 270 000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt von 1703 auf jetzt 1663. Patientenschützer kritisiert das "Geschrei" der Länder. Zum Corona-Newsblog

Erstes Geständnis im Prozess um Juwelendiebstahl. Nach dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden entscheidet sich einer der Angeklagten überraschend zu einer Aussage. Mit dem Diebstahl will er nur ganz am Rande zu tun gehabt haben. Er habe erst kurz vor dem Einbruch von der Aktion gehört. Zum Verbleib des Schmuckes schweigt er. Zum Artikel

Münchner wollte offenbar mit Söldnergruppe in Jemen-Krieg eingreifen. Die Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen den 52-Jährigen wegen des Versuchs, eine terroristische Vereinigung zu bilden. Der Ex-Soldat soll mit einem Komplizen geplant haben, 100 bis 150 Mann zu versammeln. Mit ihrer Truppe wollten die beiden Gebiete der schiitischen Huthi-Rebellen erobern. Zum Artikel (SZ Plus)

DFB-Team mit Remis im WM-Härtetest gegen die Niederlande. Nach acht Siegen zum Auftakt geht Bundestrainer Hansi Flick erstmals nicht als Gewinner vom Platz, sondern mit einem 1:1. Thomas Müller schießt die Deutschen zur Führung, dann gleicht Steven Bergwijn für die Niederlande aus. Zum Artikel

Außerdem interessant:

Bester Dinge

Fluchzeug zu vermieten. Was tun, wenn der Amtsvorgänger einem einen Luxusflieger hinterlässt, den man gar nicht haben will? Der mexikanische Präsident hat da eine Idee - oder besser: eine Idee nach der anderen. Zum Artikel