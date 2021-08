Von Christina Rebhahn-Roither

Was wichtig ist

EXKLUSIV Die Kohle frisst das deutsche Klimabudget auf. Was die Welt noch an Kohlendioxid emittieren darf, hat der Weltklimarat genau vorgerechnet. In Deutschland könnten davon große Teile von verbleibenden Braun- und Steinkohlekraftwerken aufgezehrt werden. Einer Studie zufolge verbrauchen die Kohlekraftwerke selbst im günstigsten Fall noch 39 Prozent dessen, was Deutschland auf Dauer emittieren darf, im schlechtesten Fall 73 Prozent. Für Verkehr, Gebäude und Industrie bliebe kaum noch etwas übrig. Zum Artikel

Kunststoffindustrie: Wie Plastik grün werden kann (SZ Plus)

Auf Sizilien zeigt das Thermometer 48,8 Grad. Sollte der Wert, der am Mittwochmittag nahe der Stadt Syrakus verzeichnet wurde, offiziell bestätigt werden, wäre es die heißeste Temperatur, die je in Europa gemessen wurde. "Es ist ein Rekord, der uns besorgt", sagte der Bürgermeister von Syrakus. Zum Artikel

Darum geht's beim Bahnstreik. GDL-Chef Claus Weselsky kritisierte zum Start in den Streik massive Fehlentwicklungen im DB-Konzern. Beim Streit ums Gehalt könnte es eine schnelle Einigung geben, zum größeren Streitpunkt ist die Forderung der GDL geworden, den eigenen Einfluss auf weitere Teile des Konzerns auszudehnen. In der kommenden Woche will die GDL über neue Streiks entscheiden. Als wahrscheinlich gilt, dass der Stillstand dieser Woche erst der Anfang mehrerer Streikwellen ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Chelsea gewinnt den Supercup. Mit den drei deutschen Nationalspielern Havertz, Werner und Rüdiger setzt sich der Champions-League-Sieger mit Trainer Tuchel in Belfast gegen den FC Villarreal, den Gewinner der Europa League, im Elfmeterschießen mit 6:5 durch. Zum Artikel

Finanzierung im Fußball: Wo Messi draufsteht, ist Katar drin (Meinung)

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Wissenschaftler uneins über die richtige Strategie gegenüber Ungeimpften. Was ist besser, sanfter Druck oder positive Anreize? Werden sich Ungeimpfte eher zu einer Impfung entschließen, wenn sie andernfalls nicht mehr ins Restaurant oder zum Einkaufen gehen dürfen? Oder ist es besser, mit mobilen Impfteams die Schwelle zu einer Impfung zu senken? Darauf haben auch Experten keine eindeutige Antwort. Zum Artikel (SZ Plus)

Rechte für Geimpfte und Genesene: Warum Söder mit seiner 2-G-Idee recht hat (Meinung / SZ Plus)

Intensivmediziner fordern Umfrage zur Impfquote. Es sei wichtig, die vom Robert-Koch-Institut berichtete Differenz zwischen offiziellen Meldezahlen und Umfrageangaben bei der Impfquote der unter 60-Jährigen schnell durch eine unabhängige, repräsentative Umfrage zu prüfen. Wegen 5638 registrierter Neuinfektionen steigt die Inzidenz auf 27,6. Zum Artikel

Berliner Gesundheitssenatorin fordert Kinder zu Impfung auf. Dilek Kalayci 180 000 schreibt Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren direkt an und legt ihnen eine Corona-Impfung nahe. Dass die Ständige Impfkommission diese nur in Ausnahmefällen empfiehlt, erwähnt sie knapp. Zum Artikel

Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz lassen Fragen offen. Unklar bleibt beispielsweise, wie viel ein Test in Zukunft kosten soll. Von der Krankenkasse werde ein PCR-Test mit etwas mehr als 43 Euro vergütet, ein Antigen-Schnelltest mit etwa elf Euro. Vertreter der Wirtschaft üben Kritik an den Beschlüssen der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten. Zum Artikel

Bester Dinge

Die Trauscheine bitte! Ein britisches Paar heiratet in einem Zug. Man darf das als Metapher auf die Ehe verstehen. Zum Artikel