Ein Junge hilft beim Verladen von Kakao-Säcken in einem Dorf im Norden der Elfenbeinküste. Ein Foto aus dem Jahr 2007, in den letzten Jahren hat Kinderarbeit noch mal stark zugenommen.

Von Julia Hippert

Was wichtig ist

EXKLUSIV Fast jedes zehnte Kind muss arbeiten. Jeder EU-Bürger gibt jährlich etwa 100 Euro für Produkte aus, bei deren Herstellung Kinder mitarbeiten mussten - zum Beispiel Schokolade, Elektronik oder Kleidung. Das hat eine Studie der Grünen im Europaparlament ergeben. Die Zahl der Kinder, die arbeiten, ist weltweit seit 2016 stark angestiegen - auf 160 Millionen. Die Einzelheiten von Caspar Dohmen

Industrie kritisiert verschärfte Klimaziele. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) übt scharfe Kritik an den jüngsten Klimabeschlüssen der Bundesregierung. "Viel inhaltliche Substanz kann ich nicht darin entdecken", sagt BDI-Präsident Russwurm. Zugleich distanziert er sich von einer Kampagne der "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft" gegen Grünen-Chefin Baerbock. "Das ist nicht unsere Art einer politischen Auseinandersetzung." Interview von Michael Bauchmüller und Caspar Busse (SZ Plus)

Schon bald könnte es ein Atomabkommen mit Iran geben. Die Verhandlungen über eine Rückkehr zum Vertrag von 2015 gehen ungeachtet des Machtwechsels in Teheran weiter. Der neue Präsident Raisi tritt sein Amt Anfang August an. Eine vorherige Einigung mit China, Russland, der EU und den USA könnte ihm zupasskommen. Es gibt Anzeichen dafür, dass es Mitte Juli soweit sein könnte. Mehr dazu von Paul-Anton Krüger

Die EU befördert das gefährliche Geschäft mit Tiertransporten auf See. Das Exportgeschäft mit der Ware Tier ist hoch umstritten. Transporte von Rindern, Schafen und Ziegen sind für die Tiere oft eine Qual, vor allem auf langen Strecken. Es fehlt an Futter, Wasser, an Schutz vor Hitze und Kälte, an Erholungspausen. Zwar hat die EU die Ausfuhr in den vergangenen Jahren strenger reguliert, doch nun zeigt eine Studie, wie wenig die Regeln greifen. Die Details von Silvia Liebrich

EU-Parlament und die Kommission wollen eine gemeinsame Ethikbehörde aufbauen. Die Einrichtung würde dann kontrollieren, ob sich Abgeordnete an Verhaltensregeln halten, etwa zu Nebentätigkeiten oder Treffen mit Lobbyisten. Deren Zuschnitt ist umstritten, aber für die Abstimmung diese Woche zeichnet sich eine Mehrheit für einen Kompromiss ab. Allerdings soll demnach die neue Behörde nicht mehr selbst entscheiden und Strafen verhängen. Die Einzelheiten von Björn Finke

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Intensivmediziner erwarten weniger Patienten in möglicher vierten Welle. Das hängt jedoch von der Impfquote unter gefährdeten Menschen ab, sagen die Experten. Forschern zufolge wirkte Distanzunterricht zu Beginn der Pandemie auf Schüler wie Sommerferien. Weitere Meldungen zum Coronavirus in Deutschland

Kinder und Jugendliche leiden zunehmend unter psychischen Auffälligkeiten. Vor der Corona-Krise zeigten rund 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland psychische Auffälligkeiten. Nach über einem Jahr Pandemie ist nun fast jedes dritte Kind betroffen. Doch: Wer nicht als akuter Notfall versorgt werden muss, wartet auf eine Behandlung. Mehr dazu von Marc-Julien Heinsch (SZ Plus)

Fußball-WM 2022: Katar will nur geimpfte Fans ins Stadion lassen. Das Land versucht für Zuschauer, die bis dahin noch keine Spritze bekommen haben, eigene Dosen zu besorgen. Weitere Meldungen aus aller Welt

Außerdem wichtig:

Bester Dinge

Südtirol, mon amour! Eine junge Band aus Norditalien singt auf Französisch - und versetzt damit, historisch gesehen, mindestens ein paar Berge. Von Oliver Das Gupta