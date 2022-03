SZ am Morgen

Militärangehörige prorussischer Truppen am Rande der belagerten Hafenstadt Mariupol

Von Julia Bergmann

Die wichtigsten Nachrichten zum Ukraine-Krieg

Kiew lehnt russisches Ultimatum für Mariupol ab. Die ukrainische Führung fordert vom russischen Militär vielmehr die Öffnung eines humanitären Korridors. Russland hatte auf eine Kapitulation der umkämpften Hafenstadt am Asowschen Meer gepocht. Zum Liveblog

EU-Außenbeauftragter Josep Borrell: "Europa ist in Gefahr". Kampfjets für die Ukraine und 500 Millionen Euro für Waffen: Damit steigt die Summe, mit der die EU-Staaten der Ukraine mit Waffenlieferungen helfen, auf knapp eine Milliarde Euro. Das sind Schritte und Dimensionen, die vor dem russischen Angriffskrieg unvorstellbar waren für die "Friedensmacht" EU. Manche Diplomaten loben den Spanier als Antreiber und scharfen Analytiker. Andere nennen ihn eine Fehler-Maschine. Zum Artikel (SZ Plus)

Warum China geopolitisch von der Ukraine-Krise profitieren könnte. Bereits seit Längerem kauft Peking große Mengen Getreide. Sollten die Preise für Weizen und andere Grundnahrungsmittel weiter anziehen, könnte sich Peking die Ukraine-Krise geopolitisch bald zunutze machen. Dass die Preise steigen, ist zu erwarten, immerhin gehören Russland und die Ukraine zu den größten Getreideexporteuren der Welt. Zum Artikel (SZ Plus)

Meinung: Habeck muss den richtigen Ton noch finden. Bundeswirtschaftsminister Habeck verhandelt mit autoritären Staaten wie Katar, um die Energieversorgung Deutschlands sicherzustellen. Das sollte er wenigstens nicht schönreden. Zum Artikel

Leipziger Ersatz-Buchmesse: Die Literatur hat angesichts des Krieges versagt

Was heute wichtig ist

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder. Nachdem der Wert am Tag zuvor erstmals seit Längerem gesunken war, liegt er nun bei 1714. Das Robert-Koch-Institut meldet 92 314 Corona-Neuinfektionen. Zum Artikel

Neue Vatikan-Verfassung öffnet wichtige Ämter für Frauen. Die Apostolische Konstitution sieht nun vor, dass Frauen in der vatikanischen Regierung fast überall Posten bis ganz hinauf bekleiden können, wenn sie denn katholisch sind, gläubig und geeignet für die Funktion. Ausgenommen sind weiterhin die Ämter für Bischöfe und für den Klerus. Zum Artikel

Warum Spanien im Westsahara-Konflikt plötzlich auf Marokkos Seite steht. Bisher stand Spanien neutral zur Frage, ob Marokko die von ihm besetzte Westsahara zu seinem Staatsgebiet machen darf. Mit seiner neuen Position schafft Premier Sánchez auch neue Konflikte. Sein Koalitionspartner, die linkspopulistische Unidas Podemos, spricht von einem Bruch des Koalitionspakts und vergleicht die marokkanische Besetzung der Westsahara mit der russischen Annexion der Krim. Zum Artikel

Tarifstreit in den Kitas: "Wir sind keine bösen Arbeitgeber". Erzieherinnen und Sozialarbeiter wollen mehr Geld und freie Tage. Die Verhandlungsführerin der Kommunen, Karin Welge, sagt: Gerade in diesen Kriegszeiten geht das nicht. Zum Artikel

Bester Dinge

Brennifer - hilft bei Liebeskummer. Jennifer ist in Paris, Brad ist in Paris - und schon glaubt die Herzblattpresse mal wieder an ein Liebescomeback. Die Hoffnung stirbt angeblich zuletzt. Oder nie. Zum Artikel