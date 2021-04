Von Philipp Saul

Was wichtig ist

Dutzende Tote bei religiösem Fest im Norden Israels. Bei den Feierlichkeiten zum jüdischen Fest Lag Baomer auf dem Berg Meron, an denen Tausende Ultraorthodoxe teilgenommen hatten, bricht eine Massenpanik aus. Mindestens 44 Menschen sterben, mehr als 100 weitere werden verletzt. Was die Massenpanik ausgelöst hat, ist zunächst noch unklar. Offenbar wird die Arbeit der Rettungskräfte auch erschwert, weil sich Medienberichten zufolge Hunderte Strenggläubige weigern, den Unglücksort zu verlassen. Israels Präsident Rivlin schreibt, er bete für die Genesung der Verletzten. Zum Artikel

Rückgabe erster Benin-Bronzen im Jahr 2022. Die Kunstschätze wurden 1897 von britischen Soldaten geraubt. Der Nachfolgestaat des damaligen Königreichs Benin, Nigeria, fordert sie seit Langem zurück. Eine Berliner Konferenz aus Museumsexperten, Bund und Ländern einigt sich nun darauf, dass Deutsche Museen im kommenden Jahr erste Stücke zurückgeben sollen. Zum Artikel

Affären bringen niederländischen Premier Rutte in Bedrängnis. Im Parlament empören sich Abgeordnete und verweisen auf geheime Protokolle von Kabinettssitzungen, die Rechtsbruch und Vertuschung dokumentieren. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Rate der Covid-Klinikeinweisungen sinkt. Das schnelle Impfen alter Menschen in Deutschland in der Pandemie hat augenscheinlich positive Effekte. Mit vier Prozent ist der Anteil der Klinikeinweisungen bei gemeldeten Infizierten laut Robert-Koch-Institut auf dem bislang niedrigsten Stand. Nachmeldungen seien aber nicht auszuschließen. Das RKI meldet 24 329 Neuinfektionen und 306 Tote. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 153,4. Zum Artikel

Weltweit mehr als 150 Millionen bestätigte Infektionen. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität hervor. Erst vor gut drei Monaten, am 26. Januar, wurde die Schwelle von 100 Millionen bekannten Infektionen überschritten. In Brasilien sind mehr als 400 000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Der Pharmakonzern Pfizer exportiert erstmals seinen in den USA produzierten Impfstoff ins Ausland. Zum Artikel

Exklusiv: Schweizer Jungunternehmer profitieren von Maskendeals mit Ministerium. Zu den Corona-Gewinnern zählen zwei junge Männer aus Zürich, die Schutzkleidung teuer verkauften. Allein ein Geschäft mit dem deutschen Gesundheitsministerium dürfte den beiden weit über 100 Millionen Euro eingebracht haben. Volkswagen, Lufthansa, BASF und der Versandhändler Otto haben in der Krise dagegen unentgeltlich geholfen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Zu faul zum Feiern. Jan aus Krefeld, das älteste Zoofaultier der Welt, wird 51. Aber hey, das ist noch lange kein Grund, sich besonders reinzuhängen. Zum Artikel