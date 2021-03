SZ am Morgen

Erklärte via Twitter bereits einen "gewaltigen Sieg": Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Von Philipp Saul

Netanjahu liegt bei Wahl in Israel vorn. Es zeichnet sich ein äußerst knappes Rennen zwischen den politischen Lagern ab. Vorteile bei der Regierungsbildung dürfte der amtierende Premierminister haben. Sein rechter Likud kann mit 30 oder 31 der insgesamt 120 Parlamentssitze rechnen. Die Parteien im rechten Lager haben zusammen eigentlich eine deutliche Mehrheit, Netanjahu hat sich aber zahlreiche Feinde gemacht. Zweitstärkste Kraft wird die liberale Zukunftspartei seines Konkurrenten Jair Lapid mit 17 bis 18 Sitzen. Dieser wird versuchen, ein ideologisch buntes Regierungsbündnis zu schmieden, das vorrangig durch die Gegnerschaft zu Netanjahu zusammengehalten wird. Zum Artikel

Exklusiv: Grüne fordern Geste an Griechenland im Streit um Reparationen. Der griechischen Seite sollten mehrere konkrete Vorschläge unterbreitet werden, heißt es in einem Beschluss der Bundestagsfraktion. Dazu gehöre vor allem ein "neuer Umgang" mit der griechischen Forderung nach Rückzahlung einer sogenannten Zwangsanleihe aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Zum Artikel

KSK soll wieder Missionen übernehmen. Die in Verruf geratene Eliteeinheit ist nach Ansicht des Generalinspekteurs der Bundeswehr bald einsatzbereit. "Ziel ist es, dem KSK noch im Laufe des ersten Halbjahres 2021 wieder eine stärkere operative Rolle zu übertragen." Zum Artikel

Beweise für Menschenrechtsverstöße in Belarus sollen auf neuer Plattform gesammelt werden. Deutschland unterstützt zusammen mit Großbritannien, Dänemark und 16 weiteren Staaten die von mehreren Menschenrechtsorganisationen geführte Plattform "International Accountability Platform for Belarus". Außenminister Maas sagt: "Folter, Gewalt und Unterdrückung, Menschenrechtsverstöße der schwersten Sorte, dürfen nicht ohne Konsequenzen bleiben." Zum Artikel

GMX, Web.de und Deutsche Post machen Briefe zu E-Mails. Millionen Kunden können viele Briefe künftig vorab online lesen - die analoge Post kommt später hinterher. Das Angebot funktioniert nur, wenn der jeweilige Brief von einem Unternehmen kommt, das die digitale Kopie unterstützt. 50 Großversender seien anfangs dabei, teilt die Post mit, darunter etwa Vodafone Deutschland oder der Versandhändler Otto. Zum Artikel

Immer mehr Menschen ernähren sich vegetarisch oder vegan. Der Umsatz mit Ersatzprodukten für Fleisch und Milch könnte einem Bericht zufolge 2035 sieben Mal so hoch sein wie heute - ein Milliardenmarkt der Zukunft. Zum Artikel

Die News zum Coronavirus

Mehr als 75 000 Corona-Tote in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut meldet 248 Todesfälle und 15 813 Neuinfektionen in 24 Stunden. Das sind 2378 Fälle mehr als vor einer Woche. Der Inzidenzwert bleibt bei 108,1. Innenminister Seehofer kritisiert die Bund-Länder-Beschlüsse und zeigt sich erstaunt, dass "ausgerechnet Parteien, die das C im Namen führen", den Kirchen den Verzicht auf Gottesdienste nahelegen würden. Zum Artikel

Danke, sagt das Virus. Was die Regierenden beschlossen haben, ist ein schlechter Witz. Sie haben Covid-19 nicht verstanden. Die Zahl der Infektionen dürfte steil nach oben gehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Offene Schulen trotz Corona. Schulen auf, Schulen zu - nicht in Frankreich und der Schweiz. Dort sind sie auch im Lockdown weitgehend geöffnet. Masseninfektionen bleiben größtenteils aus. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Backe, backe Bier. Weil Kneipen geschlossen sind, müssen große Mengen Bier entsorgt werden. Abhilfe schaffen Freibiertrinker - und nun auch Bäcker. Zum Artikel