Von Juri Auel

Neues zur Bundestagswahl

Inzidenz erreicht die Marke von 100. Den neuen Inzidenz-Wert gibt das Robert-Koch-Institut mit genau 100,0 an. So hoch war die Zahl zuletzt im Mai. In den USA rückt die Genehmigung eines Impfstoffs für Fünf- bis Elfjährige näher. Zum Artikel

Aktuelle Zahlen zur Pandemie: Zur Übersicht in Grafiken

USA töten ranghohen al-Quaida-Führer. Abdul Hamid al-Matar galt als führendes Mitglied der Terror-Organisation. Jetzt wurde er mit Hilfe einer Drohne getötet, meldet die US-Armee. Zum Artikel

Tödlicher Vorfall am Filmset: Alec Baldwin steht unter Schock. Der Schauspieler hat am Set eine Requisitenwaffe abgefeuert, laut einer Filmgewerkschaft mit scharfer Munition. Eine Kamerafrau ist tot, doch vieles ist noch unklar. Auf Twitter schreibt Baldwin von einem "tragischen Unfall". Zum Artikel (SZ Plus)

Getötete Kamerafrau: Halyna Hutchins galt als aufstrebendes Talent in der Branche

Weitere wichtige Themen:

Was sonst noch wichtig ist

FDP sieht "keine tragbaren Alternativen" zur Ampel. Volker Wissing, Generalsekretär der FDP, sagt, ein Scheitern der laufenden Koalitionsverhandlungen sei "keine Option". Jens Spahn bringt sich im Kampf um den CDU-Parteivorsitz in Stellung: "Ich habe Lust darauf, die neue CDU zu gestalten." Zum Artikel

Merkel über die Zukunft der CDU: "Nur Männer, das passt nicht mehr in die Zeit." In ihrem letzten Interview als Bundeskanzlerin mit der Süddeutschen Zeitung fordert Merkel die Frauen in der CDU auf, sich aktiv um Parteiämter zu bewerben. "Es muss weiter daran gearbeitet werden, dass sich Frauen insgesamt mehr zutrauen. Denn selbst wenn welche da sind, ist es ja nicht so, dass sie zum Beispiel um den Parteivorsitz rangeln", sagt die einstige CDU-Chefin. "Wenn man eine Volkspartei sein will, muss man der Parität nahe kommen und sie wollen." Zum Artikel (SZ Plus)

