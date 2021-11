Julia Bergmann

Das Wichtigste zum Coronavirus

Inzidenz erreicht zum fünften Mal in Folge neuen Höchstwert. Das Robert-Koch-Institut weist den neuen Wert mit 263,7 aus. Es ruft außerdem dazu auf Großveranstaltungen abzusagen oder zu meiden und nicht notwendige Kontakte zu reduzieren. Zum Artikel

Mehrere Kommunen sagen Christkindlmärkte ab. Nicht nur der Handelsverband Bayern erwartet nun einen "Domino-Effekt". Die Absagen seien verständlich, sagt ein Sprecher, "aber wir hatten auf ein einigermaßen normales Weihnachten gehofft". Besonders hart trifft die Entwicklung die Budenbetreiber. Wegen der Corona-Krise fielen bereits etliche Märkte und Feste aus. Zum Artikel

Kaum ein Staat ist durch das Virus noch so isoliert wie China. In China werden Grundschulkinder festgehalten, Hochgeschwindigkeitszüge gestoppt und Zehntausende Besucher dürfen einen Freizeitpark nicht verlassen. Das Ziel: das Virus um jeden Preis ausmerzen. Erste Experten fordern eine realistischere Politik. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Was die Situation an der polnischen Grenze für Deutschland bedeutet. Zahlreiche Geflüchtete harren an der Grenze zwischen Polen und Belarus aus, das Ziel von vielen: Deutschland. Die Zahl der Migranten, die seit Jahresbeginn tatsächlich über Belarus nach Deutschland gekommen sind, ist dabei überschaubar: Knapp 9000 Menschen waren es laut Bundespolizei. Und nicht nur in Zahlen unterscheidet sich die Situation heute grundsätzlich von der 2015: Es stehen auch mehr Erstaufnahmeeinrichtungen zur Verfügung. Doch der Ton wird schärfer - und auch die AfD hat sich schon in Position gebracht. Zum Artikel (SZ Plus)

Westliche Mitglieder des UN-Sicherheitsrates hadern mit Rolle Russland in Belarus. Das belarussische Vorgehen sei inakzeptabel, heißt es in einer Erklärung westlicher Sicherheitsratsmitglieder. Sie fordern eine starke internationale Reaktion. Seehofer fordert einen Schulterschluss gegen Lukaschenko. Russland zeigt sich unbeeindruckt. Zum Artikel

Bundeswehr soll bewaffnete Drohnen erhalten. Die ersten Ergebnisse der Gespräche von Fachpolitikern aus SPD, Grünen und FDP sind öffentlich. Eines davon: Der Einsatz bewaffneter Drohnen durch die Bundeswehr rückt näher. Allerdings soll die umstrittene Technik nur zum Schutz der eigenen Soldaten eingesetzt werden. Zum Artikel

Macron lädt zur Libyen-Konferenz nach Paris. An der Konferenz am Freitag nehmen unter anderem die US-Vizepräsidentin Harris und der russische Außenminister Lawrow teil. Auch Bundeskanzlerin Merkel ist dabei: Es wird eine ihrer letzten Dienstreisen sein und zugleich der Abschluss einer ihrer wichtigsten außenpolitischen Initiativen. Ziel des Treffens ist es, das zwischen widerstreitenden politischen Fraktionen und Milizen gespaltene Land in Nordafrika zu einen und zu befrieden. Zum Artikel

EXKLUSIV Drohende Festnahme im Zusammenhang mit den Panama Papers. Der Schweizer Christoph Zollinger war einer der Chefs bei der Panama-Papers-Firma Mossack Fonseca. Er stieg vor dem großen Skandal aus. Nun holt ihn seine Vergangenheit ein. Zum Artikel

Deutscher Astronaut Maurer erreicht die ISS. Matthias Maurer und seine drei Team-Kollegen sind von den beiden russischen Kosmonauten an Bord mit einer Willkommensfeier auf der ISS begrüßt worden. Maurer wird sechs Monate im All bleiben. Der 51-jährige Saarländer ist der zwölfte Deutsche im All und der vierte auf der ISS. Dort soll er in rund 400 Kilometern Höhe zahlreiche Experimente durchführen und wohl auch einen Außeneinsatz absolvieren. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Bibel XXS. Eine englische Krankenschwester zieht mit ihrem Metalldetektor los und findet auf einem Acker ein Kleinod, so klein, dass man dafür das Wort Winzigod erfinden müsste. Zum Artikel