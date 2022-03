Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Der bundesweite Inzidenzwert steigt weiter. Das Robert-Koch-Institut meldet 222 000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 1733, am Montag lag sie bei 1714. Krankenhäuser müssen ihre Leistungen einschränken. Die Corona-Bürgertests sollen wohl bis Ende Mai kostenlos bleiben. Zu den Corona-Meldungen

Diskussion über Papier-Not bei Impfpflicht-Briefen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen hält eine allgemeine Impfpflicht für nicht umsetzbar, weil das Material für Briefe an die Versicherten fehle. Die Papierindustrie widerspricht. Zum Artikel

Verdi ruft zu Warnstreiks an acht Flughäfen auf. Mitarbeiter privater Sicherheitsfirmen fordern für die Passagierkontrollen bessere Konditionen. Wegen ihres Ausstands müssen Fluggäste an diesem Dienstag mit erheblichen Wartezeiten und Ausfällen rechnen. Betroffen sind die Airports in Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn sowie Deutschlands größter in Frankfurt. Zum Artikel

Zwei Frauen tot nach Gewalttat an Schule in Malmö. An einem Gymnasium in Schweden sind zwei Frauen ihren schweren Verletzungen erlegen. Ein 18 Jahre alter Schüler ist in Haft. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die beiden Frauen waren Angestellte der Schule. Nach Medienberichten waren Schüler zu später Stunde in dem Gebäude, um ein Musical vorzubereiten. Zum Artikel

"Jeder und jede hat etwas zu verbergen". Wer googelt, denkt nicht an Privatsphäre - dabei geben wir mit vielen Suchanfragen sensible Daten preis. IT-Beraterin Leena Simon über die Macht von Google und die Gefahren, die von ihm ausgehen. Zum Interview

Weitere wichtige Themen des Tages:

Krieg in der Ukraine

Selenskij: Referendum müsste Kompromisse mit Russland bestätigen. Der ukrainische Präsident will das Volk über mögliche Verhandlungsergebnisse entscheiden lassen. Sein Land werde allerdings keine Ultimaten des Gegners erfüllen. Ukrainische Kräfte haben angeblich erneut einen Anschlag auf Selenskij vereitelt. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen berät am Mittwoch erneut über den Krieg. Zum Liveblog

Biden auf Ermutigungstour in Europa. Am Donnerstag nimmt der US-Präsident in Brüssel an Gipfeltreffen der Nato, der EU und der Gruppe der sieben größten Wirtschaftsmächte (G7) teil, anschließend fliegt er nach Polen. Er will zeigen, dass er hinter den Verbündeten jenseits des Atlantiks steht. Zugleich wird er die Europäer auffordern, mehr in ihre eigene Sicherheit zu investieren. Auch weitere Waffenlieferungen an die Ukraine stehen zur Diskussion. Zum Artikel

Krieg gefährdet den Klimaschutz. Die Ukraine und Russland sind große Exporteure von Getreide, die Lebensmittelsicherheit ist in Gefahr. So wirkt sich der Krieg auch auf die europäische Landwirtschaft aus - und gefährdet den Green Deal, der sie umweltfreundlicher machen sollte. Zum Artikel

Mit Postern gegen Putin. Die Ukrainer wehren sich nicht nur mit Waffen gegen den Angriffskrieg des mächtigen Nachbarn. Im Westen des Landes sind überall Plakate zu sehen, die zum Widerstand motivieren sollen. Mit die originellsten hat Andrij Jermolenko entworfen. Man müsse Emotionen wecken, sagt der Kiewer Designer und Grafiker, der inzwischen in Lwiw lebt. Zum Artikel (SZ Plus)

SZ-Expertengespräch zu Flüchtlingshilfe. Täglich kommen Tausende Geflohene aus der Ukraine in deutschen Städten an. Margarete Arlamowski ist in München ehrenamtlich tätig und hat selbst drei Frauen bei sich aufgenommen. Von 10 bis 11 Uhr erklärt sie Leserinnen und Lesern, wie man jetzt helfen kann. Zum Live-Chat

Bester Dinge

Fürst der Finsternis. Sein Ruf eilt ihm voraus: Als neuer Trainer von Hertha BSC muss Felix Magath nicht mal vor Ort sein, damit sich etwas ändert. Diese Qualitäten könnten noch an anderer Stelle hilfreich sein. Zum Artikel