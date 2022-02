Testlabor in Sachsen: Die Omikron-Welle steigt weiter an.

Von Jana Anzlinger

Das Wichtigste zum Coronavirus

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1283,2. Am Vortag lag der Wert noch bei 1227,5. Das Robert Koch-Institut registriert 236 120 neue Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Die Zahlen markieren erneut Höchstwerte. Die Ständige Impfkommission bereitet eine Empfehlung für eine vierte Corona-Impfung vor. Bundeskanzler Scholz sieht die Zeit für Gespräche über Lockerungen noch nicht gekommen. Zum Artikel

Auf der Suche nach der bayerischen Omikron-Ampel. Die Inzidenz hat immer weniger Aussagekraft, sagt die Staatsregierung, für die Bewertung der Klinikauslastung fehlt es aber an einem Bewertungssystem. Die SPD erkennt darin ein Pandemie-Management "im Blindflug". Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Frankreich will Truppen an rumänische EU-Außengrenze verlegen. Außenminister Le Drian sagt vor dem rumänischen Parlament: "Wir sind stolz darauf, Ihnen zur Seite zu stehen." Ex-SPD-Chef Gabriel sieht Nord Stream 2 als Pfand im Ukraine Konflikt. Zum Artikel

Scholz hält sich in der Ukraine-Krise bedeckt. In die hektische Telefondiplomatie dieser Tage scheint der Bundeskanzler bisher wenig eingebunden zu sein. Er werde "bald" nach Moskau reisen, sagt er im ZDF, einen genauen Termin nennt er nicht. Eine wichtigere Rolle im Konflikt zwischen Russland und Ukraine könnte nun die Türkei einnehmen. Zum Artikel

Was die Menschen in der Ukraine und in Russland über die Eskalation denken. Jahrzehntelang haben sie im selben Land gelebt, teilten eine Regierung, gemeinsame Feste und Traditionen. Mit dem Zerfall der Sowjetunion betonten die unabhängig gewordenen Staaten mehr und mehr ihre nationale Identität. Doch die Bevölkerung in beiden Ländern ist nach wie vor eng verbunden. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz reist nicht zu Olympia nach Peking. "Ich habe keine Reisepläne", sagt der Kanzler im ZDF-Interview. Zuvor hatte er Fragen nach einem Besuch in Peking über Wochen unbeantwortet gelassen. Die USA belegen die Spiele mit einem diplomatischen Boykott, dem sich Australien, Kanada, Großbritannien und Neuseeland angeschlossen haben. In der EU haben die Niederlande, Dänemark und die baltischen Staaten entschieden, keine Regierungsvertreter zur Eröffnungsfeier an diesem Freitag zu schicken. Zum Artikel

Mindestens 17 Tote nach Konsum von gepanschtem Kokain in Argentinien. Mehr als 50 weitere Menschen seien mit schweren Vergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden, so ein Polizeisprecher. Die Zahl der Toten könne noch steigen, immer mehr Vergiftete seien in einem ernsten Gesundheitszustand. Es gebe "Hinweise, dass Menschen auf der Straße und zu Hause sterben, aber die Zahl ist noch nicht bekannt". Zum Artikel

CIA-Bericht: Energiequelle könnte Auslöser für Havanna-Syndrom sein. Es gebe "mehrere plausible Wege", elektromagnetische Impulse derart gezielt einzusetzen, heißt es in einem neuen CIA-Bericht. Mehrere in Havanna lebende US-Diplomaten haben von 2016 an über rätselhafte Kopfschmerzen, Hörverlust, Schwindel und Übelkeit geklagt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bester Dinge

Zweitklassiges Meisterwerk. Der achtjährige Dillon Helbig aus Idaho macht vor, wie man sein erstes literarisches Werk bekannt macht: Man braucht kein Geld, dafür aber eine ziemlich clevere Idee. Zum Artikel