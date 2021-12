Von Julia Bergmann

Das Wichtigste zum Coronavirus

Inzidenz sinkt auf 402,9. Das RKI meldet 53 697 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. Experten gehen derzeit allerdings von einer merklichen Untererfassung aus. Der Arbeitgeberverband Pflege fordert, den erneut geplanten Pflegebonus nur an geimpftes Personal auszuzahlen. Der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung steht fest. Alle Meldungen aus Deutschland

Boosterimpfung: "Alles ab vier Monaten ist vertretbar". Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Auffrischimpfung? Bisher hieß es: nach fünf oder sechs Monaten. Doch manche Fachleute drängen auf schnelleres Boostern. Mit dem Erscheinen der Omikron-Variante hat das Rennen zwischen Virus und Impfung eine neue Dringlichkeit bekommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Intensivstationen fehlt Personal. 72 Prozent der Klinken, die Intensivstationen betreiben, geben in einer Umfrage an, weniger Personal zur Verfügung zu haben als vor einem Jahr. 56 Prozent der großen Krankenhäuser haben zwischen fünf und zehn Prozent ihrer Pflegekräfte verloren, elf Prozent der Kliniken sogar mehr als zehn Prozent. Manchen Intensivstationen ist in der Pandemie sogar ein Fünftel der Belegschaft abhanden gekommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

SPD wählt neue Parteispitze. Auf ihrem Parteitag am Samstag will sich die SPD auch für den Realitätstest im Bund wie bei vier Landtagswahlen wappnen - und alles besser machen als nach Schröders Triumph 1998, wie Klingbeil, der vom Generalsekretär zum Co-Parteivorsitzenden aufsteigen soll, betont. Mit Kühnert, der Generalsekretär werden soll, sollen sich außerdem jene angemessen repräsentiert fühlen, die sich nicht damit begnügen wollen, wenn SPD-Politik künftig nur noch im Kanzleramt gemacht würde. Zum Artikel

Lindner plant mit einem Nachtragshaushalt von 60 Milliarden Euro. Bislang nicht genutzte Kreditermächtigungen von 60 Milliarden Euro, die eigentlich für die Pandemiebekämpfung gedacht waren, sollen in den Energie- und Klimafonds verschoben werden, der künftig Klima- und Transformationsfonds heißen wird. Auf dieses Vorgehen hatten sich SPD, Grüne und FDP in den Koalitionsverhandlungen verständigt, um Investitionen in den Klimaschutz und die Transformation der Wirtschaft zu ermöglichen. Zum Artikel

Verkehrsminister fordern neue Milliardenhilfen für ÖPNV. Im Kampf gegen die Existenzkrise des Nahverkehrs fordern die Verkehrsminister der Länder neue Milliardenhilfen des Bundes. Wegen der Corona-Pandemie seien bislang Defizite von 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro für das kommende Jahr vorausgesagt, warnte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann nach einer Konferenz der Landesverkehrsminister. Zum Artikel

Braun soll Vorsitzender des Haushaltsausschusses werden. Gegner ziehen aus der Personalie den Rückschluss, dass Braun, der gerade für den CDU-Vorsitz kandidiert, gar nicht mit einem Sieg rechnet. Nach 16 Jahren wieder in der Opposition muss die Partei auch viele andere Personalfragen klären. Ex-Minister wollen einen Job, aber auch die Jungen drängen nach oben. Die sogenannten Teppichhändler suchen nach Kompromissen. Zum Artikel

Verdacht auf "gewissenlose" Bilanzkontrolle. Die Wirecard-Pleite könnte die Prüfgesellschaft EY noch teuer zu stehen kommen. Grund dafür ist ein Paragraf, der bereits die Deutsche Bank und Volkswagen viel Geld kostete - und ein möglicher neuer Zeuge. Zum Artikel

Formel-1-Finale Hamilton vs Verstappen: Wer wird neuer Weltmeister? Es ist das erste Duell seit 1974, in das zwei Fahrer punktgleich rollen werden und das erste Finalrennen zwischen zwei Piloten unterschiedlicher Teams seit 2012. Vor allem aber ist es der Höhepunkt einer Saison, die ohnehin schon geprägt wurde von Verbitterung, Groll und Gezänk. Verstappen und Hamilton sind dreimal auf der Strecke kollidiert und bei vielen Grand Prix in dieser Saison extrem hart gefahren. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: