RKI meldet neuen Inzidenz-Höchstwert. Der Wert ist nach Angaben des Robert-Koch-Institutes von 303 am Montag auf jetzt 312,4 gestiegen. Außerdem verzeichnet das RKI 32 048 Neuinfektionen in 24 Stunden. Zum Artikel

Corona trifft wieder die alten Menschen. Obwohl bekannt war, dass der Schutz nachlässt, hat ein Drittel der bayerischen Heimbewohner noch immer keine Booster-Impfung bekommen. Grund dafür ist unter anderem, dass es nach wie vor in der eigenen Entscheidung der Bewohner beziehungsweise ihrer Betreuer liegt, ob sie ein Impfangebot annehmen wollen oder nicht. Zum Artikel

Scholz: "Ich verachte Leute, die keine Kompromisse schließen können". Beim SZ-Wirtschaftsgipfel fragt Scholz, wer "schon von John Wayne regiert werden" möchte. Die Aussagen des möglichen Kanzlers einer Ampel-Koalition könnte man glatt als Warnung an seine Verhandlungspartner von FDP und Grünen verstehen - würde Scholz nicht noch eine Liebeserklärung an die Ampel nachschieben: "Ich kriege jede Stunde, die wir da sitzen, mehr und mehr das Gefühl, da wächst was zusammen, was zusammen passt." Zum Artikel

Migration über Belarus: Merkel telefoniert mit Lukaschenko.50 Minuten lang spricht die Kanzlerin mit dem belarussischen Machthaber. Es geht um die Frage, wie eine Eskalation der Lage an der Grenze verhindert werden kann. Außerdem sprechen beide über eine humanitäre Unterstützung für die dort festsitzenden Migranten. Weitere Gespräche sollen folgen. Zum Artikel

Ukraine und Litauen warnen vor russischem Truppenaufmarsch. Womöglich halte Putin sich einen Einmarsch in der Ukraine und in Belarus offen, sagt Litauens Außenminister Landsbergis bei einem Treffen der EU-Außenminister. Gemeinsam bringen die 27 Minister eine weitere Sanktionsrunde gegen das Lukaschenko-Regime in Belarus auf den Weg. Es ist die mittlerweile fünfte seit den manipulierten Wahlen im August 2020. Zum Artikel

Reportage aus der Grenzregion: "Wir wollen auf keinen Fall zurück nach Belarus" (jetzt)

USA verurteilen russischen Test einer Anti-Satelliten-Rakete. Damit habe Russland das Leben der Astronauten und der eigenen Kosmonauten an Bord der ISS gefährdet, sagt US-Außenminister Blinken. Auf der Internationalen Raumstation hält sich seit Kurzem auch der deutsche Astronaut Matthias Maurer auf. Das Weltraumkommando der US-Streitkräfte teilt mit, der Test vom Montag habe bislang mehr als 1500 nachverfolgbare Trümmerteile in der erdnahen Umlaufbahn produziert. Zum Artikel

Merz als Kandidat für CDU-Vorsitz nominiert. Es ist das dritte Mal in Folge, dass sich der 66-Jährige aufstellen lässt. Mit ihm, Röttgen und Braun sind bislang drei Männer im Rennen um das Amt des Parteichefs. Zum Artikel

Biden: Wettbewerb zwischen China und USA darf nicht in Konflikt ausarten. Vor seinem ersten Video-Gipfel mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wirbt der US-Präsident für "Leitplanken des gesunden Menschenverstandes". Es gehe für beide Länder darum, verantwortungsvolle Führungsrollen in der Welt einzunehmen. Xi sagt China und die USA sollten sich gegenseitig respektieren, friedlich koexistieren und kooperieren. Biden warnt vor einer Konfrontation zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften - ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Zum Artikel

Im Konflikt mit Polen muss der Europäische Gerichtshof erneut entscheiden. Der EuGH hat vor wenigen Wochen ein Zwangsgeld von einer Million Euro täglich verhängt, weil die Regierung in Warschau ignorierte, dass die polnische Disziplinarkammer für rechtswidrig erklärt worden ist. An diesem Dienstag verhandelt der EuGH nun über eine Frage, die für die regierende PiS-Partei nicht minder sensibel sein dürfte: Kann ein EU-Haftbefehl für Polen noch Gültigkeit beanspruchen, wenn das rechtliche Fundament zusehends erodiert? Zum Artikel

EU-Unterhändler einigen sich auf 170-Milliarden-Euro-Budget. Unterhändler der EU-Regierungen und des EU-Parlamentes einigen sich in der Nacht nach langem Ringen auf den neuen Ausgabeplan. Das Geld soll unter anderem helfen, die Folgen der Corona-Pandemie und des Klimawandels einzudämmen. Ein Großteil des Betrages wird zudem wie gehabt zur Unterstützung von Landwirten und vergleichsweise armen Regionen in den EU-Ländern dienen. Zum Artikel

Die AfD fordert Millionen für ihre Stiftung. Seit Jahren ist bekannt, dass die AfD Millionen Steuergelder für die Desiderius-Erasmus-Stiftung beantragen will - und auch kann. Jetzt fordert sie ihren Anteil. Finanziert hier die Demokratie ihre eigene Zersetzung?Zum Artikel (SZ Plus)

Italien zittert um die Teilnahme an der Fußball-WM. Der Europameister schafft in Belfast gegen Nordirland nur ein enttäuschendes 0:0 und muss wie Portugal in die Playoffs. Die Schweiz fährt direkt nach Katar, auch England ist dabei. Zum Artikel

Corys Zerreißprobe. Ehrlich bis auf die Knochen: Eine Amerikanerin hat sich als Produkttesterin in Bereiche vorgewagt, von denen die Stiftung Warentest nur träumen kann. Zum Artikel