Julia Bergmann

Das Wichtigste zum Coronavirus

Erstmals mehr als 65 000 Neuinfektionen. Das Robert-Koch-Institut meldet mit 65 371 positiven Tests und einer Inzidenz von 336,9 wieder zwei neue Höchstwerte. In einer Brandrede schildert RKI-Chef Lothar Wieler, wie alarmierend die Corona-Lage in Deutschland ist - und wie groß sein Frust über die Politik. Er warnt: "Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern." Zum Artikel

Welche Regeln gerade in welchem Bundesland gelten. 2 G, 2 G plus, 3 G: Bei den Corona-Maßnahmen beschert der Föderalismus derzeit wieder viel Durcheinander. Der SZ-Regelcheck hilft, den Überblick zu behalten. Zum Artikel

Wie an den Schulen das Schlimmste verhindert werden soll. Eigentlich waren sich alle einig: Zu Fernunterricht soll es nicht wieder kommen. In Sachsen sind aber schon jetzt zahlreiche Schulen geschlossen, viele Schülerinnen und Schüler tragen im Unterricht freiwillig Masken. Bundesländer und Lehrerverbände versuchen nun hektisch, noch die Kurve zu kriegen. Zum Artikel (SZ Plus)

Das ist der neue Chef der Ministerpräsidenten-Konferenz. Das Bund-Länder-Treffen an diesem Donnerstagnachmittag leitet erstmals Wüst (CDU) - zusammen mit Kanzlerin Merkel. Der neue Regierungschef in Nordrhein-Westfalen nutzt auch die Corona-Krise, um sich von seinem Vorgänger Armin Laschet abzusetzen. Zugleich müht er sich, alle 16 Länder schon vor der Video-Sitzung auf einen Kompromiss einzuschwören, was eine einheitliche Gestaltung etwa der 2-G-Regelungen angeht. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Wie Russland und Weißrussland die Flüchtlingskrise herbeigeführt haben sollen. Frühere Offizielle aus Belarus bestätigen, was die polnische Regierung seit Längerem sagt: Der Migrantenaufmarsch an der Grenze sei von den Geheimdiensten in Minsk und Moskau geplant worden - als "Operation Schleuse". Der Kreml dementiert. Zum Artikel (SZ Plus)

Russland verstärkt Truppen an der Grenze zur Ukraine. Westliche Regierungen sind alarmiert: Nato-Generalsekretär Stoltenberg spricht von "großen und ungewöhnlichen" Truppenkonzentrationen. US-Außenminister Blinken warnt Russland vor einem "ernsten Fehler", sollte das Land wiederholen, was es bereits 2014 versucht habe, nämlich auf "souveränes ukrainisches Territorium" vorzudringen. Zum Artikel

Polen fordert Ende für Nord Stream 2. Polens Ministerpräsident Morawiecki drängt Deutschland, die direkte Erdgas-Pipeline nach Russland aufzugeben. Es gehe dabei auch um die Verteidigung der EU-Außengrenze. Befürchtet wird, dass Russland mit der bereits fertiggestellten Pipeline die Abhängigkeit Europas von seinen Gaslieferungen erhöhen und bisherige Transitländer unter Druck setzen könnte. Zum Artikel

Erzbistum Köln lädt zu Bußgottesdienst. An diesem Donnerstag feiert der Übergangsverwalter der Erzdiözese, Weihbischof Steinhäuser, eine Messe im Dom, bei der er das "schuldhafte Versagen so vieler Verantwortlicher der Kirche bekennen" will. Dazu sind auch Missbrauchsopfer eingeladen, nicht alle aber sind darüber glücklich. Die Reformbewegung Maria 2.0 plant eine Mahnwache, einen "Walk of Shame". Zum Artikel

Israel wirbt um Geld für Palästina. In dieser Woche treffen sich in Oslo die palästinensischen Geberländer. Es gebe eine finanzielle Krise, "die nicht nur die Palästinensische Autonomiebehörde bedroht, sondern die gesamte Region", sagt der zuständige israelische Minister. Die Regierung will Palästinenserpräsident Abbas stärken, um die weit radikalere Hamas von der Macht fernzuhalten. Zum Artikel

Außerdem wichtig:

Sachleistungen von Großsponsor Adidas: Neuer Steuer-Ärger für den DFB

Bester Dinge

Malen ohne Qualen. Wie eine 91-Jährige es zu 300 000 Followern auf Instagram brachte - Microsoft Paint sei Dank. Zum Artikel