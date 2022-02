Von Kassian Stroh

Das Wichtigste zum Coronavirus

Bundesweite Inzidenz steigt auf 1228. Dem Robert-Koch-Institut werden mehr als 200 000 Infektionen an einem Tag gemeldet, die Zahl der nicht erkannten Fälle dürfte hoch sein. Corona-Experte Drosten warnt vor Öffnungsdebatten und dem neuen Omikron-Subtypen: "Der hat schon ein paar PS mehr." Justizminister Buschmann hofft auf Lockerungen im März. Der Südsee-Staat Tonga kämpft nach dem Vulkan- nun mit einem Corona-Ausbruch. Zu den aktuellen Corona-Meldungen

Kritik an Impfkampagne der Regierung. Nach mehr als einem Jahr Impfen ist die Quote in Deutschland immer noch niedrig. Die Zweifler will die Bundesregierung mit einer Werbeaktion erreichen, die 60 Millionen Euro kostet. Doch manche Experten sind skeptisch, ob das Konzept aufgehen wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Mit Omikron infiziert - und jetzt? Immer mehr Menschen stecken sich mit der Variante an. Wie verläuft eine Infektion? Was kann man zu Hause tun, um Beschwerden zu lindern? Und bei welchen Warnzeichen sollte man ärztliche Hilfe suchen? Ein Überblick. Zum Artikel (SZ Plus)

Daten zur Pandemie: Zur Übersicht in Grafiken

Was heute wichtig ist

Die Milliardengeber für die Ampel-Projekte. Die Förderbank KfW ist für die neue Bundesregierung entscheidend: Sie soll ihre Klimaschutz-Investitionen finanzieren, die Digitalisierung beschleunigen und Co-Kapitalgeber sein für Start-ups. Entsprechend viele Aufgaben sieht der Koalitionsvertrag für sie vor. Nun hat das Institut einen neuen Chef. Der will nicht nur Vorgaben aus Berlin ausführen, sondern auch mitgestalten, muss nun aber erst einmal den plötzlichen Förderstopp für energieeffiziente Gebäude verteidigen. Zum Artikel (SZ Plus)

Lindner mahnt zur Ausgabendisziplin. Der FDP-Chef und Bundesfinanzminister warnt seine Kabinettskollegen vor steigenden Zinsen. Für die Politik bedeute das, Prioritäten setzen zu müssen. Der Staat dürfe das Geld "nicht schneller ausgeben", als es erwirtschaftet werden könne. Schon jetzt übersteigen die Ausgabenwünsche der Ressorts die vereinbarte Planung. Zum Artikel

FDP will Ausbildung ukrainischer Offiziere verstärken. Der designierte FDP-Generalsekretär Djir-Sarai fordert ein spezielles Ausbildungsprogramm in Deutschland, eine solche Unterstützung sei seit vielen Jahren eine Stärke der Bundeswehr. US-Außenminister Blinken fordert in einem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow den Abzug der Truppen entlang der Grenze zur Ukraine. Lawrow wiederum sagt, man bestehe darauf, mit den USA über Sicherheitsfragen in Europa zu sprechen. Zu den Meldungen zum Ukraine-Konflikt

Türkei: Weiterer Schritt zu umfassender Zensur. Präsident Erdoğan muss sich spätestens im Jahr 2023 einer Neuwahl stellen. Deshalb macht er bereits jetzt Wahlkampf und fordert von den Medien die Wahrung "nationaler Werte" ein. Zum Artikel

Wer für Deutschland bei Olympia startet. 149 Athletinnen und Athleten stehen im Kader für die Winterspiele, die am Freitag in Peking beginnen. Das heißt aber noch nicht, dass sie dort auch um Medaillen kämpfen werden, denn Corona könnte die Wettbewerbe durcheinanderwirbeln. Die Sportler und ihre Aussichten im Überblick. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bester Dinge

Gluckgluck, Glückglück. Schnapszahlen wie 2.2.22 bringen angeblich Glück. Schnapszahlen wie 2.2.22 bringen angeblich Glück. Was ist an Wiederholungen so toll? Was ist an Wiederholungen so toll? Zum Artikel, zum Artikel