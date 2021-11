Julia Bergmann

Aktuelles zur Corona-Krise

Wieder neue Höchstwerte für Inzidenz und Neuinfektionen. Das Robert-Koch-Institut meldet eine Inzidenz von 249,1 und 50 196 Neuinfektionen. Beide Werte sind so hoch wie nie in dieser Pandemie. Zwei Drittel der Deutschen sprechen sich einer Umfrage zufolge für eine allgemeine Impfpflicht aus. Zum Artikel

Reker drängt auf landesweite 2-G-Regel in Nordrhein-Westfalen. Wenn es nach der Kölner Oberbürgermeisterin geht, sollte "diese 2-G-Regel oder noch besser 2G plus im ganzen Land gelten - und zwar sofort", sagt sie. Die heute beginnenden Karnevalsfeierlichkeiten rechtfertigt Reker: Eine Absage wäre "in diesem Jahr völlig unangemessen", außerdem gelte etwa in Bars die 2-G-Regel. Zum Artikel

Industrie- und Handelskammern verdienten teilweise 55 Euro pro Soforthilfe-Formular. Irgendjemand musste die vielen Anträge auf Corona-Staatshilfen abarbeiten. Mancherorts waren das auch die Industrie- und Handelskammern. Nun kommt heraus, wie viele Millionen Euro sie dafür bekommen haben. In Bayern etwa erhielt die IHK insgesamt 11,7 Millionen Euro für ihre Tätigkeit. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

EU erwägt, Mauerbau an Grenze zu Belarus zu bezahlen. Ratspräsident Michel schlägt sich in der Belarus-Krise voll auf die Seite Polens und bringt die Finanzierung einer "physischen Grenz-Infrastruktur" durch die EU ins Spiel. Man sehe sich einer "brutalen, hybriden Attacke" auf die EU-Außengrenzen gegenüber. Auf zynische und schockierende Art und Weise benutze Belarus die Not von Migranten als Waffe; die EU müsse darauf nun eine gemeinsame Antwort finden. Zum Artikel

China und USA vereinbaren überraschend Zusammenarbeit beim Klimagipfel. Bei der Klimakonferenz schmieden die zwei größten Klimasünder der Welt überraschend ein Bündnis. Das ist zwischen den beiden Supermächten derzeit eher selten der Fall, denn rund um Handelsfragen, Menschenrechte, um Taiwan und Hongkong gibt es reichlich Konfliktstoff. Zum Artikel

EXKLUSIV Wie die deutsche Autolobby den Klimaschutz behindert. Bei vielen deutschen Autobauern scheint alles auf Elektromobilität konzentiert. Jedes vierte Elektrofahrzeug in Europa kommt mittlerweile von Volkswagen, die Tochterfirma Audi will bis zum Jahr 2032 die Verbrenner auslaufen lassen. Doch die Lobbyarbeit der Industrie in Brüssel zeichnet ein anderes Bild. Und auch unter der Deklaration von Glasgow, in der sich zahlreiche Staaten sowie Autohersteller zum Ende des Verbrennermotors bekennen, haben die meisten deutschen Hersteller nicht unterschrieben. Zum Artikel (SZ Plus)

Matthias Maurer ist auf dem Weg zur ISS. Von Florida aus fliegt der deutsche Astronaut zur Internationalen Raumstation. Der Start verlief ohne Probleme. Ins All bringt die vierköpfige Crew eine Falcon-9-Trägerrakete von Space-X. Verläuft alles nach Plan, dockt die Kapsel zwölf Stunden nach dem Start an der ISS an, die den Planeten in rund 400 Kilometer Höhe umkreist. Im Rahmen der Mission "Cosmic Kiss" wird Maurer sechs Monate im All verbringen. Zum Artikel

Elon Musk verkauft 930 000 Tesla-Aktien. Am Wochenende hatte er auf Twitter abstimmen lassen, ob er er nach 2016 erstmals wieder Aktien an den Markt bringen soll. Die Einnahmen von 1,1 Milliarden Dollar wird er wohl für Steuerzahlungen verwenden. Musk hält immer noch mehr als 170 Millionen Tesla-Aktien. Zumindest auf dem Papier ist er mit einem geschätzten Vermögen von fast 300 Milliarden Dollar der derzeit reichste Mensch der Welt. Zum Artikel

Nach der Bundestagswahl

Grüne dementieren Bericht über angeblichen Verzicht auf Finanzministerium. "Es gibt kein Verzicht auf irgendein Ministerium und auch keine Festlegung, wer was wird", sagt ein Sprecher der Partei der Süddeutschen Zeitung. Die Ampel-Verhandlungen gehen in die nächste Phase." Zum Artikel

CDU-Vorsitz: Jens Spahn sagt ab, dafür will Helge Braun kandidieren. Aus dem bisher erwarteten Zweikampf um den CDU-Vorsitz wird ein Dreikampf. Den Kanzleramtsminister und Merkel-Vertrauten hatte bisher kaum jemand auf dem Zettel. Die Lager der möglichen Konkurrenten Merz und Röttgen geben sich gelassen. Zum Artikel

Bester Dinge

Sei ein Frosch, Mann! Bei einer in Australien neu entdeckten Froschart setzen die Männchen ein Zeichen in Sachen Gleichberechtigung. Davon kann man sich natürlich einiges abschauen. Zum Artikel