Julia Bergmann

Was heute wichtig ist

Inzidenz erreicht höchsten Wert seit Beginn der Pandemie. Der vom Robert-Koch-Institut gemeldete Wert von 201,6 übersteigt die alte Höchstmarke von Dezember 2020. Mediziner warnen davor, dass sich die Zahl der Intensivpatienten schon bald verdoppeln könnte. Der Lehrerverband befürchtet einen Kontrollverlust über das Virus an Schulen. Zum Artikel

Klimakonferenz geht in die entscheidende zweite Woche. In Glasgow geht es etwa um Transparenz und die Frage, ob für Entwicklungsländer und Industriestaaten bei der Zählung von Treibhausgasen dieselben Regeln gelten sollen. Auch der Zertifikatehandel und Solidaritätszahlungen der reichen Länder sind wichtige Themen. Zum Artikel

Deutsche Energie-Agentur fordert mehr Windkraft und sparsamere Häuser. Die Dena entwirft ein Leitbild, wie Strom- und Gasnetze in einer klimaneutralen Zukunft aussehen und geplant werden sollten. An diesem Montag will sie ihren Zwischenbericht vorstellen und gibt der nächsten Regierung dringende Ratschläge. Das Stromnetz müsse verstärkt oder ausgebaut werden. Bis 2050 brauche es fast die dreifache Kapazität von Windrädern an Land. Außerdem solle der Staat die Energiestandards für Neubauten verschärfen und bestehende Gebäude bräuchten eine höhere Sanierungstiefe, wenn sie energetisch umgebaut werden. Zum Artikel

USA öffnen ihre Grenzen für Besucher aus Europa. Nach 515 Tagen wird an diesem Montag die Einreisesperre aufgehoben. Zumindest geimpfte Europäer dürfen dann wieder in die USA fliegen. Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Einreise, Impfungen und Regeln für Kinder. Zum Artikel

China - Zentralkomitee der KP kommt zusammen. Bei den Plenarversammlungen werden von diesem Montag an Weichen gestellt, die grundsätzlich über wirtschaftliche und politische Entwicklungen des Landes entscheiden. Chinas Präsident Xi dürfte die viertägige Sitzung nutzen, um seine Stellung vor dem 20. Parteitag im Herbst 2022 weiter zu festigen und damit seine unbegrenzte Herrschaft zu sichern. Zum Artikel

Bundesliga - Modeste rettet Köln gegen Union. Beim 2:2 gegen die Berliner macht der Franzose beide Treffer für seinen Verein. Die Tore für die Gäste erzielen Prömel und Ryerson. Zum Artikel

Nachrichten zur Regierungsbildung

Das sind die größten Probleme in den Koalitionsverhandlungen. Bis zum Mittwoch, 18 Uhr, müssen die 22 Arbeitsgruppen und 300 Verhandler von SPD, Grünen und FDP den Parteispitzen ihre Ergebnisse vorlegen. Doch noch gibt es in vielen Bereichen Differenzen, vor allem beim Verkehr, dem Klima, den Finanzen und der Sozialpolitik. Eine Übersicht. Zum Artikel

EXKLUSIV Grüner Ärger über mangelnden Fortschritt in Koalitionsverhandlungen wächst. "Wenn wir beim Klimaschutz nicht zusammenkommen, drohen Neuwahlen", sagt Baden-Württembergs Verkehrsminister Hermann, und warnt vor falschen Kompromissen oder schwachen Formulierungen im Koalitionsvertrag. Zum Artikel

Wie die Ampel finanziellen Spielraum bekommen könnte. Die Denkfabrik "Dezernat Zukunft" will an diesem Montag ein Gutachten vorlegen, das einen Weg aufzeigt, das Investitionsbudget teilweise auch mit der Schuldenbremse zu erreichen. Einzelne Faktoren zur Berechnung der erlaubten Schulden könnten so reformiert werden, dass die Koalitionäre mehr Schulden machen dürfen als bisher angenommen. Zum Artikel

Bester Dinge

Im Bus nach Nirgendwo. Traumreise gefällig? In Hongkong bieten sie jetzt ziellose Touren an für Menschen, die im Bus besser schlafen können als zu Hause. Zum Artikel