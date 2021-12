Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Etappensieg für Mautbetreiber im Streit mit Verkehrsministerium. In der Aufarbeitung des Mautdebakels von Ex-Minister Scheuer erzwingen die Unternehmen CTS Eventim und Kapsch vor dem Verwaltungsgericht Berlin die Herausgabe wichtiger Unterlagen. Dazu gehören interne Berichte des Ministeriums und Stellungnahmen von Sachverständigen des Bundes zum jeweils aktuellen Stand des Projekts. Der Bund kann gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Berufung gehen. Den Unterlagen kommt im Rechtsstreit um Schadenersatz große Bedeutung zu. Die Betreiber fordern in einem Schiedsgerichtsverfahren 560 Millionen Euro vom Bund. Zum Artikel (SZ Plus)

SPD, Grüne und FDP wollen AfD-Vorsitz im Innenausschuss nun doch verhindern. Als wahrscheinlich gilt, dass die Abgeordneten der Ampel-Fraktionen an diesem Mittwoch in einer geheimen Wahl gegen den AfD-Kandidaten Martin Hess stimmen. Der Posten bliebe dann vorerst unbesetzt. Der oder die dienstälteste Abgeordnete des Ausschusses würde vorläufig die Leitung übernehmen. Ein Stellvertreter soll Anfang des Jahres bestätigt werden. Als aussichtsreich gilt der SPD-Innenpolitiker Lars Castellucci. Er könnte längerfristig die Geschäfte führen. Zum Artikel

Nasa-Sonde berührt als erstes Raumschiff die Sonne. Als erstes von Menschen gemachtes Objekt fliegt die Sonde Parker Solar Probe durch die äußere Atmosphäre der Sonne. Nasa-Manager Thomas Zurbuchen spricht von einem "monumentalen Moment" und einer "bemerkenswerten Leistung". Geschützt von einem fast zwölf Zentimeter dicken Karbonpanzer muss die rund 7000 Kilogramm schwere Sonde von der Größe eines Kleinwagens mehr Hitze und Strahlung aushalten als je ein Flugkörper zuvor. Zum Artikel

Fußball-Bundesliga: FC Bayern ist Herbstmeister. Stuttgart hält lange anständig mit, doch die Münchner ziehen selbst ersatzgeschwächt und ohne zentrales Stammmittelfeld einfach kurz das Tempo an. Gnabry erzielt drei Tore und bereitet zwei von Lewandowski vor. Zum Artikel

USA: O.J. Simpson vorzeitig aus Bewährung entlassen. Der Ex-Footballstar war bis 2017 neun Jahre wegen bewaffneten Raubs und Körperverletzung im Gefängnis. Simpsons Bewährung wäre planmäßig am 9. Februar zu Ende gegangen. Voraussetzung für eine frühere Entlassung ist unter anderem gute Führung. Vom Vorwurf des Mordes an seiner Frau wurde er Mitte der 90er-Jahre trotz scheinbar erdrückender Beweise freigesprochen. Zum Artikel

Mindestens 61 Menschen sterben nach Explosion eines Tanklasters in Haiti. Etwa 20 Häuser brennen nieder. Dutzende Menschen werden verletzt. Die Zahl der Opfer in dem bitterarmen und krisengeschüttelten Land könnte noch steigen. Die Krankenhäuser der zweitgrößten Stadt Cap-Haïtien seien mit der hohen Zahl an Verletzten überfordert, berichtet eine Zeitung. Die Behörden kündigen an, Feldlazarette zu errichten, um die Verletzten zu versorgen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Heftiger Widerstand aus den eigenen Reihen gegen Johnson. Das britische Parlament beschließt neue Maßnahmen im Kampf gegen die Omikron-Variante - allerdings stimmen fast 100 Konservative dagegen. Ihre Zahl ist so hoch, dass erneut Zweifel an der Autorität des Premierministers laut werden. Zum Artikel

Bundesweite Inzidenz sinkt erneut. Das Robert-Koch-Institut meldet 50 301 Neuinfektionen, eine um 22 gesunkene Inzidenz von 353, sowie 453 zusätzliche Corona-Todesfälle. Zum Artikel

Warum die Impfkampagne mitten in der vierten Welle stockte. Nach anfänglichen Erfolgen bekommt die neue Impfaktion im Herbst bundesweit einen Dämpfer. Woran es liegt, dass es bis heute zu Engpässen kommt, obwohl offenbar genug Wirkstoff vorhanden ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Der rasend schnelle Aufstieg von Omikron in Dänemark. Die Dänen waren Europaspitze im Impfen, der Optimismus war groß. Im September erst hatte Kopenhagen alle Corona-Beschränkungen abgeschafft. Jetzt droht die Lage wegen Omikron laut einigen Experten außer Kontrolle zu geraten. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Merry Christmas, UFFLEPUF! Der britische Nachrichten- und Spionagedienst tut bei seiner digitalen Weihnachtskarte erst gar nicht so, als sehne er den Weltfrieden herbei - dafür hat er eine wichtige Botschaft an Kinder und Jugendliche. Zum Artikel