SZ am Morgen

"Corona Sperrzone", steht auf einem Schild am Eingang einer Covid-19 Intensivstation in Thüringen.

Was wichtig ist und wird.

Von Philipp Saul

Das Wichtigste zum Coronavirus

Inzidenz steigt erstmals auf mehr als 300. Das Robert-Koch-Institut registriert 23 607 Neuinfektionen binnen eines Tages. Die Ampel-Fraktionen verschärfen einem Bericht zufolge ihre Corona-Pläne: Auch Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte sollen möglich sein. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach rechnet für Anfang Dezember mit einer flächendeckenden Überlastung der Kliniken. Die Regierung in Österreich denkt über Ausgangsbeschränkungen für alle nach. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

"In Glasgow wurde ein deutlicher Schritt nach vorn gemacht". Der Abschied von 33 Ländern und elf großen Automobilherstellern vom Verbrennungsmotor werde "diese Technologie ins Museum stellen", sagt die ehemalige Klimachefin der Vereinten Nationen, Christiana Figueres. Sie spricht über die Ergebnisse der Konferenz und ihre Erwartungen an die neue Bundesregierung. Zum Interview (SZ Plus)

Kurz sieht sich selbst in Korruptionsaffäre entlastet. Die ÖVP hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches den Ex-Kanzler Österreichs von jeder Verantwortung entbindet. Dabei geht es um die Frage, ob Kurz Mitwisser oder treibende Kraft in jenem Komplex von mutmaßlicher Inseratenkorruption, frisierten Umfragen und gefälschten Rechnungen war, die letztlich zu seinem Rücktritt führten. Zum Artikel

EU-Kommissionschefin von der Leyen eröffnet SZ-Wirtschaftsgipfel. Bei Zukunftsthemen wie Klimaschutz und Digitalisierung setzt die EU die Spielregeln, aber es stehen schwierige Debatten an. Von der Leyens Amtszeit endet 2024. Die Ausweitung des Emissionshandels und viele andere geplanten Initiativen werden bis dahin noch nicht umgesetzt sein. Die große Frage ist, ob die 63-Jährige für eine zweite Amtszeit kandidieren will - und ob die CDU-Politikerin die Rückendeckung der rot-grün-gelben Regierung hätte, die sich in Berlin gerade formiert. Zum Artikel

DFB-Auswahl beendet WM-Qualifikation erfolgreich. Trainer Flick gewinnt auch sein siebtes Spiel: Bei einem souveränen 4:1 siegt eine deutsche Reserve-Nationalmannschaft in Armenien. Die Tore für Deutschland erzielen Havertz, Hofmann und zweimal Gündoğan. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bester Dinge

Katzenhaft klug. Eine Studie belegt angeblich, was Katzenfreunde längst wussten: Einer Katze ist ihr Besitzer gar nicht egal. Sie verfolgt sogar seine Bewegungen im Haus. Zum Artikel