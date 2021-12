Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Scholz' außenpolitische Pläne. Am ersten Tag im Amt nimmt der Bundeskanzler an Bidens "Gipfel der Demokratie" teil, heute stellt er sich in Brüssel und Paris vor. Als seinen außen- und sicherheitspolitischen Berater wählt er den selbstbewussten Diplomaten Jens Plötner. Scholz legt Wert auf enge Beziehungen zu den USA, will sich international nicht zu Entscheidungen drängen lassen, bleibt ansonsten aber in vielen Punkten noch vage. Interessant wird, wie SPD und Grüne ihre Meinungsunterschiede zum Investitionsabkommen mit China oder zur Gas-Pipeline Nord Stream 2 überbrücken werden. Zum Artikel

Krise von Tag eins an. Zu ihrem Amtsantritt besucht Außenministerin Baerbock Frankreich sowie in Brüssel die Spitzen von EU und Nato. Die Gefahr einer Eskalation der Lage in der Ukraine bestimmt ihren Start. Entscheidend bleibe die Umsetzung des Minsker Abkommens, sagt Baerbock. Mit diesem wurde 2015 einen Waffenstillstand im Donbass und der Region Luhansk erreicht. Allerdings setzen bis heute weder Russland noch die Ukraine ihre Verpflichtungen um. Am heutigen Freitag reist Baerbock nach Polen. Zum Artikel (SZ Plus)

Neue Regierung: Innenministerin Faeser zum Antrittsbesuch in Brüssel

Daimler Truck startet an der Börse. Mehr als ein Jahrhundert lang bauten sie "beim Daimler" große und kleine Fahrzeuge, nun werden die Auto- und die Laster-Sparte getrennt und Daimler Truck an die Börse gebracht. Die Aufspaltung birgt Chancen für beide Seiten. Als eigenständiger Konzern, zu dem auch Marken wie Freightliner und Fuso gehören, ist Daimler Truck so groß, dass das Unternehmen wohl bald in den Leitindex Dax aufsteigen dürfte. Zum Artikel (SZ Plus)

Telegram ignoriert Ordnungsrufe deutscher Behörden. Islamisten, Rechtsterroristen und sogenannte Querdenker tauschen sich über den Messengerdienst Telegram aus. Deutsche Behörden versuchen seit Monaten, die Firma dazu zu bringen, sich an deutsche Gesetze zu halten. "Bis zu 50 Millionen Euro" werde man verlangen, wenn Telegram nicht bald damit anfange, heißt es etwa in einem Schreiben des Bonner Bundesamts für Justiz. Nur, genutzt hat dieser Brief nichts, Telegram reagiert nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Nicaragua bricht mit Taiwan. Das südamerikanische Land erklärt zugunsten von China alle diplomatischen Kontakte mit Taiwan für beendet und bekennt sich zu Pekings Ein-China-Doktrin. Für China ist das demokratische Taiwan eine abtrünnige Provinz. Zum Artikel

Frankfurt im Achtelfinale der Europa League. Ohne Niederlage beendet der Fußball-Bundesligist mit dem 1:1 gegen Fenerbahçe Istanbul die Vorrunde als Gruppenerster. Bayer Leverkusen verliert das bedeutungslose letzte Spiel bei Ferencváros Budapest mit 0:1. Beide Mannschaften überspringen die Zwischenrunde. Union Berlin scheidet nach einem 1:1 gegen Slavia Prag aus der Conference League aus. Zum Artikel

Das Wichtigste zum Coronavirus

Scholz: Dringend mehr Corona-Auffrischungsimpfungen erreichen. Bei der Runde der Ministerpräsidenten mit dem Kanzler zeigen sich alle einig im Kampf gegen Corona - und gegen Radikalisierung, Hass und Hetze. Scholz will den Ländern nun darlegen, wie sein neuer Krisenstab arbeitet. Für sein Versprechen, bis zum Jahresende 30 Millionen Impfungen zu verabreichen, wird die Zeit knapp. Gesundheitsminister Lauterbach kündigt eine Impfstoff-Inventur an. Zum Artikel (SZ Plus)

Inzidenz sinkt weiter auf jetzt 413,7. Das Robert-Koch-Institut meldet mehr als 61 000 Corona-Neuinfektionen und 484 neue Todesfälle an einem Tag. Mehrere Deutsche haben sich in Südafrika trotz einer Booster-Impfung mit der Omikron-Mutante des Coronavirus infiziert - alle zeigen milde Verläufe. Experten rechnen damit, dass Omikron bereits Ende Januar in Deutschland die dominierende Variante sein könnte. Zu den Meldungen aus Deutschland

Lauterbach schaltet vom Mahner zum Minister um. Der SPD-Gesundheitsexperte war mit seinen Corona-Warnungen Dauergast in vielen Talkshows. Nun gehört er der Regierung an und muss auch Zuversicht verbreiten. Wie er das im Eiltempo versucht, zeigt sich in der Talkrunde von Maybritt Illner, von deren Gästen er durchaus wohlwollend empfangen wird. Zur TV-Kritik

