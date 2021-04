SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Julia Bergmann

Die News zum Coronavirus

Auch Lambrecht will Beschränkungen für Geimpfte teilweise zurücknehmen. Die Bundesjustizministerin (SPD) schließt sich Gesundheitsminister Spahn (CDU) an und plädiert dafür, Geimpfte mit Menschen gleichzustellen, die negativ auf das Virus getestet wurden. Dem RKI zufolge sinkt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 110,1. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

SZ Plus: Warum Geimpfte bald mehr Freiheiten haben dürften

Das Tübingen-Projekt bröckelt. Steigende Infektionszahlen, nur bedingt wissenschaftliche Aussagekraft: Das Modellprojekt, mit dem im 90 000-Einwohner-Ort durch exzessives Testen ein bisschen mehr Freiheit erprobt werden soll, macht nicht gerade Hoffnung für Lockerungsprojekte. Mehr dazu

Wo sich die nächste Seuche zusammenbraut. Welche Viren haben das Potenzial, vom Tier auf den Menschen überzuspringen? Ziemlich viele, zeigt eine Risikoliste - etwa "Predict_CoV-35". Mehr dazu

Impftermine für Erwachsene ab 19. April geplant. Die US-Regierung hofft, dass das Aufheben der Impfreihenfolge mehr Menschen dazu bringt, sich schneller impfen zu lassen, so die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Das Weiße Haus rechnet weiterhin damit, bis Ende Mai genügend Impfstoff für alle Erwachsenen vorrätig zu haben. Alle Meldungen weltweit

Was wichtig ist

Amnesty International: Mehr Gewalt gegen Frauen in der Pandemie. Häusliche und sexualisierte Gewalt, Frauenmorde aus Gründen der "Ehre" oder Kastenzugehörigkeit sowie andere Formen geschlechtsspezifischer Gewalt seien weltweit in erschreckendem Ausmaß verbreitet, beklagt die Menschenrechtsorganisation in ihrem Jahresbericht. Die Angriffe hätten während der Pandemie zugenommen, gleichzeitig seien viele Hilfsangebote eingeschränkt worden. Mehr dazu

SZ PLUS: Theologe Hans Küng ist tot. Der Schweizer zählte zu den bekanntesten Kirchenkritikern. Er schrieb über die Reform seiner Kirche und den Dialog der Religionen, er stritt mit den Päpsten, die ihn abstraften, und er stellte die Fragen, die sich viele Gläubige stellen. Jetzt ist er im Alter von 93 Jahren in seinem Haus in Tübingen gestorben. Zum Nachruf

Angebote an Erdoğan. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel stellen der Türkei bei ihrem Besuch in Ankara eine stärkere Zusammenarbeit in der Wirtschaft und bei der Migration in Aussicht. Sie soll aber "umkehrbar" sein. Mehr dazu

USA planen Gespräche über Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Das Außenministerium erklärt, dass man sich dazu mit Verbündeten beraten will. Ein Sprecher betont, dass es ein "koordiniertes Vorgehen" brauche. Die USA werfen China Menschenrechtsverletzungen vor. Mehr dazu

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Ein Täschchen in Ehren. Eine Erstklässlerin aus den USA möchte so gerne mal die Hände in die Hosentaschen stecken - wenn ihre Hose denn welche hätte. Gegen diesen Mangel hilft nur ein Protestbrief. Zum Artikel